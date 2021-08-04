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【Emily】青少年打針抽獎 20人各得20萬獎學金

【明報專訊】接種新冠疫苗嘅抽獎浪接浪，黃廷方慈善基金推出20個20萬元獎學金畀青少年抽獎，旅發局亦推出「賞你遊大抽獎」，送出免費本地團，本月內至少打一針、年滿18歲嘅居民可參加，1萬個得獎者可各得指定免費本地團名額兩個，總值約1000萬元。打咗針嘅市民可以喺8月5至31日去https://luckydraw.discoverhongkong.com登記，9月10日公布結果，9月30日至11月中旅行團就會陸續出發。

旅發局抽獎送2萬本地團名額

旅發局嚟緊仲會配合消費券推新一輪「賞你住」，之前賞你遊同賞你住要用800元消費單據換領，結果第二輪賞你遊實際人均消費約1200元，賞你住約1400元。

全球疫情反覆，旅發局估計明年底至會恢復國際旅遊，嚟緊都係要鼓勵本地遊，將會配合西九搞大城小區，重塑油麻地、佐敦及西九文化區。Emily聽聞當中會有好啱打卡嘅街頭藝術，又會介紹腐乳老店廖孖記，同埋腐乳carbonara。

另外，黃廷方慈善基金會將會捐出20個、每個20萬元嘅獎學金，9月30日或之前至少打一針嘅12至18歲香港居民，可以喺9月2日起到抽獎網站登記。不過，呢筆錢唔會直接畀得獎者，而係會用預付卡簽帳額或信用卡免找數簽帳額形式，發放畀得獎者嘅家長或監護人，參加者要得到家長或監護人同意先可以登記參加。

相關字詞﹕賞你遊香港 旅發局

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