查下屬曾否加班 地署經理涉作假

被告口頭匯報調查結果

時任上司形容口氣肯定

現已退休的被告林之威（61歲）否認控罪；案發時為地政總署助理經理，派駐該署的九龍、荃灣及葵青寮屋管制辦事處工作。

控方案情指，地署寮屋管制主任上班時間為8時半，但前線員工須在8點開始工作，寮屋管制主任會輪流在7點45分開始值早班，監督前線員工值勤，並可申領45分鐘的「補鐘」津貼。

前年8月，地政總署接獲投訴，指寮屋管制主任張冠倫未有於同年7月24及26日值早班，卻申請該兩日共90分鐘加班津貼。被告獲指派內部調查，並在8月20日提交報告，指「確認」技工李少君於該兩日早上約8時見過張冠倫值班，投訴最終不成立。張冠倫最終稱當日因照顧子女而遲到，撤回申請加班津貼。

涉事下屬認當日遲到

最終撤申加班津貼

被告當時的上司、經理楊儉明供稱，同意被告先後稱李少君「有印象」與「回憶中記得」見過張冠倫，兩者皆可代表李少君的記憶模糊。惟在控方盤問時，楊儉明認為被告向他口頭匯報時「好肯定」李少君見到張冠倫，故在收到報告初稿後，將「記得」字眼改為「確認」。另外，楊在辯方盤問下同意，楊當時對被告工作評價相當好，認同他「可靠可信」，看不到他有造假的動機。楊亦稱被告性格平和，不會強迫下屬做不想做的事。案件今續。

【案件編號：KTCC 449/21】