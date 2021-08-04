貨車司機否認企圖性侵同居女友10歲女兒

男被告（30歲）被控於2012年1月1日至2016年5月31日期間的某3日，在九龍灣某單位兩度非禮、企圖強姦年齡在10歲以下的女童X。

X憂遭暴力對待 沒告知他人

控方開案陳辭指，X生於2006年，現時就讀中學，X的母親與被告於2012年相識，並成為情侶，他們與X、X的胞妹同住於一單位，及至2016年兩人分手，被告便搬出單位。發生非禮及企圖強姦事件後，X因擔心遭被告使用暴力，故未有告知他人，直至小五時上性教育課才得知男女性行為資訊，2019年12月向社工揭發事件，並報警處理。被告同月30日被捕後，在警誡下稱「我無做過」。

法庭傳召女童X透過視像作供，並播出X與警方的錄影會面。X在會面中稱，首次案發時是她就讀小四的某日，被告趁X的母親不在家時，走近正在母親牀上玩遊戲機的X，兩度親吻X的嘴唇，又一度將舌頭伸入X的口內。及至X就讀小五的某日，家中再次無其他人，被告在客廳要求被告坐在大腿上及脫褲，其後用手指插入X的私人部位約1分鐘，當時X感到疼痛。

另有一晚上，被告在沙發叫X坐在大腿上，被告先後脫下自己及X的內褲，試圖將陰莖插入X的私處，X感到「唔舒服」，此時胞妹突然出客廳問「咩事」，被告做出舉槍的手勢後，胞妹便離開。X稱3次事件均無其他人目擊整個過程。聆訊今續。

【案件編號：HCCC281/20】