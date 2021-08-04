法醫：抽脂死者死因不明 專家：手術同意書不完整 欠操刀醫生名字 麻醉方式

衛生署法醫高永富表示，事主身上有多處醫療傷口，皮下約23厘米長、14厘米闊的大面積脂肪被抽走，引致出血。高透露，事主身形肥胖及體內葡萄糖水平偏高，可能患有糖尿病，但程度不足以致命。至於事主的尿液樣本被驗出麻醉藥「異丙酚」（Propofol）和鎮靜劑「咪達唑崙」（Midazolam）等，他相信沒有造成藥物過量。

法醫：本案應問麻醉師意見

高在辯方盤問下表示，如果病人被抽取大量脂肪，脂肪組織可能循環至各個器官，引發脂肪栓塞症候群，不過事主沒有此情况。高續稱，事主體型較胖，加上涉案手術長達3小時，可能引致多種併發症；本案應該尋求外科醫生和麻醉師的意見，以調查手術期間有否發生意外或引起併發症。

整形外科醫生陳汝威以控方專家證人的身分作供，他指事主手術前簽署的同意書欠缺重要資訊，包括操刀手術的醫生（即被告關孝孜）的姓名及簽署、事主注射麻醉藥的方式、事主服用的藥物，以及事主在手術途中的血壓和心跳數據。陳強調，抽脂手術涉及的身體範圍較大，病人事前應該有「知情同意」（informed consent），明白手術副作用和潛在併發症。聆訊今續。

【案件編號：HCCC200/18】