元旦巡遊放直幡氣球 曾健成認違飛航令罰款2500

另涉阻差辦公

李卓人拒認兩罪

辯方求情稱，無業的曾健成現時依賴積蓄過活，他在社區及議會工作超過30年，一直熱心服務街坊。曾健成當日見警員想搶去氣球，才鬆手放走，而且涉事氣球不大，所造成破壞有限，而該空域距離機場航道有一段距離，故風險相對較低。

至於否認控罪的李卓人因另案還押，他的太太鄧燕娥昨在散庭後曾走上前與李卓人隔着木欄擊掌，遭懲教人員一度阻止。

據曾健成承認的案情指，2021年1月1日下午4時許，警方見兩名被告曾健成（65歲）和李卓人（64歲）在金鐘添馬公園參與公眾集會，其間曾健成手持白色氣球，氣球下方掛有捲起的直幡，李卓人則持繩尾，二人其後行至立法會道，警方先後發出3次警告，在第3次警告時曾健成突然鬆手，本來捲起的直幡亦展開，見到「釋放政治犯」字眼，警員欲抓住不果，扯爛「治犯」兩字，氣球上升於中信大廈後消失，警方警告二人將票控。

【案件編號：ESS 20477-79/21】