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九巴龍運連續兩年凍薪 汽總分會斥損士氣

【明報專訊】九巴及龍運巴士昨日宣布，今年全體員工將會凍薪，是連續第二年凍薪，但會向非管理職級員工發放特惠金2000元。汽總九巴分會及龍運分會批評，公司連續兩年凍薪將打擊員工整體士氣，影響員工收入，要求公司盡快恢復疫情前的行車時間和補水措施。

向非管理職級員工發2000元特惠金

九巴及龍運解釋，現時營運情况面對重大挑戰，稱受新冠疫情下限聚令及口岸防疫措施等影響，令巴士客量和收入一直未能回復疫情前水平；而鐵路新線通車亦進一步打擊載客量，加上油價自本年初起持續上升、政府否決龍運的加價申請，以及失落部分新招標的巴士路線經營權，均對公司營運及財政帶來沉重壓力。

九巴及龍運預期，未來經營環境持續困難，經審慎考慮以上因素，以及參考市場及政府公務員薪酬檢討決定，決定維持全體員工2021年度薪酬水平，但考慮到員工緊守崗位服務市民，會向非管理職級員工發放特惠金2000元。此外，員工周年增薪點、月薪員工年尾獎金及年尾底薪雙糧、日薪員工年尾獎金及農曆新年獎金、以及各級員工晉升機制安排維持不變。

汽總九巴及龍運分會表示，不滿連續兩年凍薪，認為會嚴重打擊員工士氣，批評資方以港鐵、新巴及城巴等同樣凍薪為藉口，又指九巴今年獲准加價，應履行企業社會責任向員工合理加薪，並要求公司盡快恢復疫情前的行車時間和補水措施。

另外，九巴向城規會申請在屯門赤鱲角隧道公路行政大樓旁空地興建一幢11層高的電動巴士車廠，並提供406個充電巴士泊位。申請書稱，新車廠可收納現時新界西分散各總站、街道的夜泊巴士，提高保安及營運效率，亦有助實踐環境局發布的電動汽車普及路線圖。

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