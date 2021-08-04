吸加熱煙有痰咳嗽 比率較傳統煙民高

吸煙健康委會促加強控煙

全速邁向全面禁煙

吸煙與健康委員會昨亦促請政府加強控煙策略，全速邁向全面禁煙。本報向食物及衛生局查詢有否研究在本港全面禁售傳統煙，食衛局回應稱，期望在2025年將吸煙率進一步減至7.8%，亦會參考外國的經驗，研究達致煙草終局的未來路向。

港大公共衛生學院在2018/19學年，隨機訪問共88間中學逾3.4萬名中一至中六學生，約2.8%曾經或現時正吸食加熱煙。研究發現，從不使用加熱煙的中學生，僅16.1%出現持續呼吸道徵狀，即在過去一年曾連續3個月咳嗽、鼻塞、有痰等；而過去30天曾吸食加熱煙的中學生，則有33.5%出現持續呼吸道徵狀，有關比率比吸食傳統煙的被訪者要高2.3個百分點，研究人員認為這意味使用加熱煙的風險並不比傳統煙低。

另外，研究結果發現，從不吸食傳統煙但受訪時有吸食加熱煙者，有33.8%出現持續呼吸道徵狀，較從不吸食任何煙草者高出約18.1個百分點。曾使用加熱煙的被訪者當中，只用加熱煙以及有同時吸食傳統煙和加熱煙，出現持續呼吸道徵狀的比率分別為32.2%及31.0%，均較僅用傳統煙者高約10個百分點。

總幹事籲全禁另類煙免法例漏洞

立法會正審議有關全面禁止另類吸煙產品的《2019年吸煙（公眾衛生）（修訂）條例草案》，有議員早前提出修正案，建議只「規管」加熱煙而非「禁止」。吸煙與健康委員會總幹事黎慧賢稱，世界各地不少研究都陸續揭露加熱煙對健康的危害，坊間現時有不少加熱煙和電子煙的二合一產品，同時含煙油及煙草，如非全禁另類煙會造成法例漏洞，又稱加熱煙無助戒煙，反會鼓勵吸煙。