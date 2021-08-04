「安心出行」推自動記錄上落車功能

增匯入電子針卡二維碼功能

現時版本的「安心出行」應用程式，用戶上的士掃描車牌或輸入的士車牌後，如離開時沒主動按「下車」鍵，程式預設用戶一小時後自動離開。資科辦與浸大計算機科學系合作研發自動記錄下車功能，運用加速計監測用戶在車上和下車後的數據，再以人工智能分析，自動判定用戶已下車並記錄離開時間。參與研發系統的浸大計算機科學系副系主任及教授徐建良表示，即使塞車，只要車輛「有少少郁動」，並不影響系統自動記錄，亦不會判定用戶已下車。

保私隱 數據運算不連接網絡

徐建良說，知悉港人重視私隱，該系統的數據收集、運算均在用戶個人手機完成，毋須取得用戶位置權限，亦毋須連接網絡。自動記錄離開車輛的功能最快本周推出，用家須自行在設定中開啟。

至於何時在港鐵及巴士提供二維碼予公眾用安心出行掃描紀錄，助理政府資訊科技總監（產業發展）黃敬文說，港鐵及巴士公司均歡迎配合使用安心出行，但須考慮二維碼的張貼位置：「如在港鐵車廂，未想到在哪個位置張貼；而巴士上下車人多，如何確保市民掃描紀錄又不阻礙市民上車下車？」

更新版本安心出行亦新增匯入電子針卡二維碼圖像檔案功能，用戶可選擇匯入儲存於手機內的相關二維碼圖像檔案，方便將記錄儲存於安心出行內，有需要時可出示；新版本同時簡化出示電子針卡步驟，用戶掃描場所二維碼後，毋須返回主頁，可直接按新增「電子針卡」鍵即可更方便快捷展示針卡。

研藍牙自動記錄行蹤

黃敬文透露，現時安心出行已有約500萬次下載量，另資科辦正與港大合作，研發以藍牙掃描自動記 錄市民進入處所或餐廳的功能，有關系統經過多次測試，但因藍牙技術應用於不同型號手機或有差異，期望待測試更準確後再推出予市民應用。

明報記者