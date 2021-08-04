港聞

港聞二

「安心出行」推自動記錄上落車功能

【明報專訊】政府資訊科技總監辦公室與浸大合作於「安心出行」應用程式推出自動記錄下車的新功能，系統運用「加速度傳感器」（加速計）及人工智能，分析用戶乘搭的士時的「車上」及「車下」數據，自動記錄用家下車時間，預料最快於本周推出。新版本的安心出行亦新增匯入電子針卡二維碼圖像檔案功能，方便用戶展示針卡。

增匯入電子針卡二維碼功能

現時版本的「安心出行」應用程式，用戶上的士掃描車牌或輸入的士車牌後，如離開時沒主動按「下車」鍵，程式預設用戶一小時後自動離開。資科辦與浸大計算機科學系合作研發自動記錄下車功能，運用加速計監測用戶在車上和下車後的數據，再以人工智能分析，自動判定用戶已下車並記錄離開時間。參與研發系統的浸大計算機科學系副系主任及教授徐建良表示，即使塞車，只要車輛「有少少郁動」，並不影響系統自動記錄，亦不會判定用戶已下車。

保私隱 數據運算不連接網絡

徐建良說，知悉港人重視私隱，該系統的數據收集、運算均在用戶個人手機完成，毋須取得用戶位置權限，亦毋須連接網絡。自動記錄離開車輛的功能最快本周推出，用家須自行在設定中開啟。

至於何時在港鐵及巴士提供二維碼予公眾用安心出行掃描紀錄，助理政府資訊科技總監（產業發展）黃敬文說，港鐵及巴士公司均歡迎配合使用安心出行，但須考慮二維碼的張貼位置：「如在港鐵車廂，未想到在哪個位置張貼；而巴士上下車人多，如何確保市民掃描紀錄又不阻礙市民上車下車？」

更新版本安心出行亦新增匯入電子針卡二維碼圖像檔案功能，用戶可選擇匯入儲存於手機內的相關二維碼圖像檔案，方便將記錄儲存於安心出行內，有需要時可出示；新版本同時簡化出示電子針卡步驟，用戶掃描場所二維碼後，毋須返回主頁，可直接按新增「電子針卡」鍵即可更方便快捷展示針卡。

研藍牙自動記錄行蹤

黃敬文透露，現時安心出行已有約500萬次下載量，另資科辦正與港大合作，研發以藍牙掃描自動記 錄市民進入處所或餐廳的功能，有關系統經過多次測試，但因藍牙技術應用於不同型號手機或有差異，期望待測試更準確後再推出予市民應用。

明報記者

相關字詞﹕浸會大學 創科線 安心出行 創科線

上 / 下一篇新聞

港女乒團不敵日本 銅牌戰放手一搏 或遇上屆剋星德國 認奪季難度極高
港女乒團不敵日本 銅牌戰放手一搏 或遇上屆剋星德國 認奪季難度極高
蘇慧音爸爸：佢細個已有「一定要做到嘅心」
蘇慧音爸爸：佢細個已有「一定要做到嘅心」
陳仲泓110米欄出局 心急撞欄嘆已盡力
陳仲泓110米欄出局 心急撞欄嘆已盡力
港將陳芷澄出戰 毋懼高球場地難度
港將陳芷澄出戰 毋懼高球場地難度
中美「高球外交」之地 遍尋打卡位不果
中美「高球外交」之地 遍尋打卡位不果
不老車神登場 經驗制勝 今戰凱林賽 惡鬥德新星
不老車神登場 經驗制勝 今戰凱林賽 惡鬥德新星
梁寶儀逄瑤出戰首屆女子麥迪遜賽
梁寶儀逄瑤出戰首屆女子麥迪遜賽
丹麥男團追逐賽爭議中晉級 與意大利爭標
丹麥男團追逐賽爭議中晉級 與意大利爭標
挪威名將華賀姆400欄再破世績封王
挪威名將華賀姆400欄再破世績封王
五環影像：籃球巨人前 幕後人員變小矮人
五環影像：籃球巨人前 幕後人員變小矮人
巴林鉛球「眼鏡俠」奮力一擲出局
巴林鉛球「眼鏡俠」奮力一擲出局
西班牙險勝日本 決賽硬碰森巴兵 阿辛斯奧加時妙射奠勝 藍武士季軍戰迎墨西哥
西班牙險勝日本 決賽硬碰森巴兵 阿辛斯奧加時妙射奠勝 藍武士季軍戰迎墨西哥
比拉絲相隔6日復出戰平衡木 不敵中國雙姝摘銅
比拉絲相隔6日復出戰平衡木 不敵中國雙姝摘銅
杜蘭特轟29分 美國男籃反勝闖4強
杜蘭特轟29分 美國男籃反勝闖4強
五環影像：英帆船組合折桂 向劍橋公爵夫人致意
五環影像：英帆船組合折桂 向劍橋公爵夫人致意
五環影像：入江聖奈主場封后 日女拳手零的突破
五環影像：入江聖奈主場封后 日女拳手零的突破
五環影像：新西蘭女將9年不敗 獨木舟攬兩金
五環影像：新西蘭女將9年不敗 獨木舟攬兩金
東奧快遞：謝王配摘中國跳水第5金
東奧快遞：謝王配摘中國跳水第5金
港增無外遊初確 澳輸入Delta全民檢測 澳門政府：社區爆發風險極高 女生西安交流染疫
港增無外遊初確 澳輸入Delta全民檢測 澳門政府：社區爆發風險極高 女生西安交流染疫
伊館接種中心料不延長運作 醫療集團稱政府商診所打復必泰
伊館接種中心料不延長運作 醫療集團稱政府商診所打復必泰
指新學年三成教師流失 校長空降「一言堂」 轟兆霖校方拒溝通 家長代表總辭
指新學年三成教師流失 校長空降「一言堂」 轟兆霖校方拒溝通 家長代表總辭
校長資格認證過3關
校長資格認證過3關
街市檔販嘆生意不增反減 盼消費券「快啲用完」
街市檔販嘆生意不增反減 盼消費券「快啲用完」
自助餐結帳突抬價 消委籲留意條款
自助餐結帳突抬價 消委籲留意條款
電騙扮子女求助 3男被捕涉135萬
電騙扮子女求助 3男被捕涉135萬
熱帶低氣壓罕見西向東掠港 近岸增強風暴難預測 憂成常態
熱帶低氣壓罕見西向東掠港 近岸增強風暴難預測 憂成常態
林鄭：年底公布更進取應對氣候變化措施
林鄭：年底公布更進取應對氣候變化措施
青年涉企圖搶槍 目擊警記事冊沒提
青年涉企圖搶槍 目擊警記事冊沒提
魷魚充鮑魚絲 餐廳董事被捕 涉大埔「黃店」金源餐廳 海關放蛇揭發
魷魚充鮑魚絲 餐廳董事被捕 涉大埔「黃店」金源餐廳 海關放蛇揭發
真菌白蟻侵蝕 旺角塌樹椏擊中老翁
真菌白蟻侵蝕 旺角塌樹椏擊中老翁
數碼港首設5G監測寵物行蹤
數碼港首設5G監測寵物行蹤
吸加熱煙有痰咳嗽 比率較傳統煙民高
吸加熱煙有痰咳嗽 比率較傳統煙民高
九巴龍運連續兩年凍薪 汽總分會斥損士氣
九巴龍運連續兩年凍薪 汽總分會斥損士氣
元旦巡遊放直幡氣球 曾健成認違飛航令罰款2500
元旦巡遊放直幡氣球 曾健成認違飛航令罰款2500
法醫：抽脂死者死因不明 專家：手術同意書不完整 欠操刀醫生名字 麻醉方式
法醫：抽脂死者死因不明 專家：手術同意書不完整 欠操刀醫生名字 麻醉方式
貨車司機否認企圖性侵同居女友10歲女兒
貨車司機否認企圖性侵同居女友10歲女兒
查下屬曾否加班 地署經理涉作假
查下屬曾否加班 地署經理涉作假
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】張建宗遷出官邸 宜家買書櫃 唔用消費券 「自己扲荷包」
【Emily】張建宗遷出官邸 宜家買書櫃 唔用消費券 「自己扲荷包」
【Emily】青少年打針抽獎 20人各得20萬獎學金
【Emily】青少年打針抽獎 20人各得20萬獎學金
【Emily】鄭泳舜介紹棍網球 與女港隊切磋
【Emily】鄭泳舜介紹棍網球 與女港隊切磋
【Emily】鍾國斌曾跟「水怪」史畢茲學師
【Emily】鍾國斌曾跟「水怪」史畢茲學師
【Emily】戰律師會改選「第12人」 丘律邦官司纏身棄參選
【Emily】戰律師會改選「第12人」 丘律邦官司纏身棄參選
【Emily】職工盟請人 部分前議助應徵
【Emily】職工盟請人 部分前議助應徵
【Emily】「百歲熊瑞」安安賀牛一
【Emily】「百歲熊瑞」安安賀牛一