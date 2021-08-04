魷魚充鮑魚絲 餐廳董事被捕 涉大埔「黃店」金源餐廳 海關放蛇揭發

本報綜合多個消息，包括大埔區議員陳振哲，確認涉事食肆為大埔寶鄉街116號金源餐廳，據他了解，被捕女董事已獲保釋，着記者向她查詢詳細。本報記者昨晚約7時到金源餐廳了解，餐廳門外貼着「特惠自選早餐」餐牌，仍寫着有「鮑魚絲」的選項，兩餸配麵連飲品售30元；被問及老闆娘是否被捕，餐廳一名女職員表示「唔係太清楚」，又指「可能字眼（寫得）無咁好」，餐廳約在7時半前關門。

曾撐《蘋果》派報紙

金源餐廳被指是「黃店」，其facebook專頁多次發帖支持《蘋果日報》，並曾派發該報，餐廳至今仍維持兩人一桌，營業至晚上6時。網上資料顯示，一個鮑魚火腿絲通粉早餐，配多士及煎雙蛋連飲品，去年售價34元。鮑魚火腿絲奄列早餐，配多士及飲品，去年售價相同。

本報在該餐廳附近觀察，發現至少兩間餐廳有出售「仿鮑片火腿絲通粉」；另連鎖茶餐廳銀龍的網頁顯示，其銅鑼灣分店有售的韓風辛泡麵含有「鮑汁片」。

業界：不是新鮮事

重點是「有無人執法」

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華指，《商品說明條例》不是新鮮事，只是「有無人執法」，而業界普遍也十分警覺。林本身亦有經營食肆，指其餐廳有出售「仿鮑片火腿絲通粉」，因擔心違法，一早加上「仿」字。他又指餐廳對於食物是否符合《商品說明條例》「捉得好緊」，亦有提醒員工注意，是次事件後會再檢視一下餐牌。

同樣有出售「仿鮑片火腿湯通粉」的瓏門冰室，其負責人張俊傑指未有留意有關拘捕，他指不擔心餐廳會違法，因已加上「仿」字。他指其食肆出售的是素鮑片，行內多數以素鮑片代替真鮑片，早前亦已檢視過自己的餐牌，認為沒有問題。

旺記冰室則有出售「鮮忌廉雞湯鮑魚火腿絲通粉」，其負責人表示，該通粉的確包含罐頭鮑魚，故毋須加上「仿」字，並向記者出示其店中罐頭鮑魚疊起的照片。他指一直關注《商品說明條例》的問題，餐牌上的字眼亦如實反映菜式，「寫和牛真係有和牛，寫日本沖繩苦瓜，真係有日本沖繩苦瓜」。