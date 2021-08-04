港聞

港聞二

青年涉企圖搶槍 目擊警記事冊沒提

【明報專訊】現年18歲青年於前年12月上水「和你shop」涉搶警員霰彈槍，他承認兩項拒捕罪，否認暴動、企圖無牌管有槍械及襲警3罪，案件昨日在區域法院續審。疑遭企圖搶槍的警員X形容當時「突然覺得好似被人扯咗吓」，看到被告用左手反手捉住槍柄，「力度不斷拉扯」，並指被告食指扣在扳機連續拉了3下。

疑被搶槍警：被告曾三扣扳機

警員X在庭上供稱，前年12月28日一名男子在上水廣場天橋被圍毆，懷疑被告陳鎮顯涉案，遂追截他。X曾搭被告膊頭及表明身分，被告多次反抗。X指同行警員周呈琛施放胡椒噴霧後，被告「好似失控咁」，推周的心口一下，X於是警告「唔好再走，𠵱家拉你襲警」，被告亦推了X左胸。

X續稱，被告之後跑入商場，除下外套丟在地上，露出紅色上衣，他試圖截停被告，但被告不斷反抗，X用警棍揮打被告手臂，「突然覺得好似被人扯咗吓」，看到被告用左手反手捉住槍柄，X警告「鬆手，你搶槍」，被告無理會，其左手食指扣在扳機連續拉了3下。X稱，其防暴雷明登長槍裝上布袋彈，但無上膛，並鎖上保險掣，因此未能開槍。X此時用警棍擊打被告左手3下。

稱記事冊沒提因「當時唔肯定」

另一警員周呈琛供稱，他協助追捕被告時曾施放兩次胡椒噴霧，欲上前搭被告膊頭，卻被推開一米，並感到心口疼痛。他又稱，X與被告糾纏期間，X曾大呼「搶槍」，周稱「睄到一眼、見到佢（被告）揸住槍柄」。辯方盤問時質疑周的記事冊並無提及搶槍，周同意說法。辯方又指周的記事冊只提及曾施發一次胡椒噴霧，與庭上證供不符，周解釋「當時記憶唔肯定，寫得唔夠仔細」。案件今續。

【案件編號：DCCC 635/20】

（反修例風暴）

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