熱帶低氣壓罕見西向東掠港 近岸增強風暴難預測 憂成常態

今年4氣旋逼港 兩近岸增強

天文台:涉氣候變化水溫升

天文台昨午4時25分改發3號強風信號。截至昨晚10時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港以南約130公里，預料向偏東方向緩慢移動，橫過廣東沿岸海域。天文台指出，昨晚該熱帶低氣壓有迹象稍為向東南方向緩慢移動，除非顯著增強及靠近香港，本港普遍吹烈風機率較低，3號強風信號會於今早維持一段時間，而其相關雨帶會繼續在未來數天為香港帶來驟雨及狂風，海面亦有湧浪。

料3號波今早維持 數天狂風驟雨

今次影響本港的熱帶氣旋，其生成條件與移動路徑均不常見，其走線是由西向東移，對上一次2012年6月在海南島東邊生成的「泰利」，亦採取偏東方向移動。今次襲港的熱帶低氣壓於周一晚上在雷州半島以東海面形成，昨晚已於本港以南約130公里掠過，料今日會稍為增強至熱帶風暴，並轉向東北方向，靠近廣東東部至福建沿岸一帶。

2017年天鴿引發嚴重風暴潮

岑智明在facebook發帖指出，近年近岸增強的熱帶氣旋包括2017年的天鴿、去年的海高斯及今年的查帕卡，關注會否成為新常態。他稱在一般情况下，近岸不利熱帶氣旋增強，但緩慢移動加上海水溫度較高，有可能爭取更多時間增強。翻查紀錄，2017年天鴿襲港，在南海由颱風增強至超強颱風，天文台最終發出10號颶風信號，並引發珠江口沿岸嚴重的風暴潮。

至於今次影響本港的熱帶氣旋由西向東移，天文台高級科學主任陳營華解釋，南海北部的活躍季風槽在強對流下形成低壓區，並沿季風槽的「軌迹」移動，故以較少見的偏東方式移動。