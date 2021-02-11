電騙扮子女求助 3男被捕涉135萬

警方港島總區重案組2A隊高級督察吳嘉宇表示，警方於上月6日至28日期間，接獲13宗報案，案中涉及「猜猜我是誰」及「虛構綁架」騙案，騙徒會假扮成事主的子女或子女朋友，致電事主博取信任，訛稱子女被捕、被禁錮，或因意外入院需要金錢應急，事主上當後，會被要求帶現金到沒有閉路電視覆蓋的指定地點交收。

警方經調查後，鎖定其中兩名涉案男子，前日（2日）追蹤兩人到土瓜灣一個公園，當時該兩名男子正與另一名可疑男子接洽，及後該批男子重施故技，向一名78歲老婦索取8萬元現金，探員隨即上前拘捕3人。

向長者入手 最多被騙20萬

被捕3名男子，年齡介乎25至32歲，均報稱無業，現正被警方扣留調查。其中一名被捕男子報稱於社交媒體搵快錢群組被招募，對方答允事成後將有報酬，他被捕時負責「睇水」，警方正調查他在集團中是否有其他角色。行動中，警方檢獲多部電話及騙徒犯案時身穿的衣物。

警方接獲的13宗報案，涉及14名事主，年齡介乎71至88歲，合共被騙走135萬元，分別被騙5萬至20萬元不等，損失最多的案件中，騙徒假扮事主兒子，訛稱被警方拘捕，急需20萬元保釋金，事主不虞有詐，把錢交給騙徒。