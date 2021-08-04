港聞

港聞二

自助餐結帳突抬價 消委籲留意條款

【明報專訊】港府周日起發放電子消費券，部分電子支付平台的首日交易量升兩倍，交易金額亦大增。有商戶乘機坐地起價，消委會接獲備案指，有商戶的自助餐原價278元，但顧客在場以消費券付款時，才知要付348元，即突然被加價70元。該會提醒消費者勿只聽到優惠宣傳吸引便交易，要留意是否屬實，並要保留單據作證。

消委兩日收23宗投訴

本報昨報道大批市民透過Tap & Go用消費券時付款失敗或被多扣錢，金管局回覆本報表示，從本月1日至昨午6時，共接獲114宗有關4個參與消費券計劃的儲值支付工具持牌人的跟進要求，主要涉系統事宜。該局又指，已要求Tap & Go採取適當措施理順客戶使用流程，亦已責成相關持牌人盡快跟進退款事宜。

香港電訊昨晚發聲明稱，對Tap & Go顧客使用消費券時因系統問題遇不便而致歉，被錯誤扣款的客戶會在一周內退款，香港電訊會於退款程序完成後發出通知。另外，香港電訊正與服務供應商Fiserv採取補救措施，系統現已恢復正常。

Carousell：幫套現用戶會被移除

另外，本報昨報道網上買賣平台Carousell有人聲稱可套現消費券，Carousell發言人昨表示，一直嚴肅處理平台上非法及違禁產品，當中包括轉售或兌現消費券，如用戶發現任何可疑物品可檢舉，管理員團隊將於24小時內調查，任何違反守則的商品均會被移除，違反規定的用戶亦可能受懲處，包括限制交易權限或永久停用帳戶。

消委會總幹事黃鳳嫺昨在港台《千禧年代》表示，26宗與消費券相關投訴中，23宗為近一兩日收到。她認為各平台須留意其客戶服務及技術系統穩定性，又提醒平台如果不夠人手接查詢電話，可考慮在網上提供常見問題列表，或預先錄音給消費者，以免消費者需要「不斷打電話」。

另外，黃又提到，有一宗市民備案，指個別商戶提供自助餐，本身278元，但現場打算用消費券時卻被告知需要348元，突然加價。她提醒市民，千萬不要聽到某商戶聲稱提供某優惠就交易，要考慮「宣傳很吸引，但其實真係咁？會唔會好多要求？」她又指市民可以保留單據，當有爭議時可佐證。

Alipay日均交易量增兩倍

Alipay HK昨公布，發放消費券首日Alipay HK交易筆數是今年以來日均交易筆數的2.2倍，單筆消費金額平均較前7個月升逾六成；WeChat Pay HK亦公布首日使用人數較平日升六成，交易量是派發前一周的兩倍，單筆消費金額平均較首7個月升逾1.7倍。

相關字詞﹕金管局 消費券

上 / 下一篇新聞

港女乒團不敵日本 銅牌戰放手一搏 或遇上屆剋星德國 認奪季難度極高
港女乒團不敵日本 銅牌戰放手一搏 或遇上屆剋星德國 認奪季難度極高
蘇慧音爸爸：佢細個已有「一定要做到嘅心」
蘇慧音爸爸：佢細個已有「一定要做到嘅心」
陳仲泓110米欄出局 心急撞欄嘆已盡力
陳仲泓110米欄出局 心急撞欄嘆已盡力
港將陳芷澄出戰 毋懼高球場地難度
港將陳芷澄出戰 毋懼高球場地難度
中美「高球外交」之地 遍尋打卡位不果
中美「高球外交」之地 遍尋打卡位不果
不老車神登場 經驗制勝 今戰凱林賽 惡鬥德新星
不老車神登場 經驗制勝 今戰凱林賽 惡鬥德新星
梁寶儀逄瑤出戰首屆女子麥迪遜賽
梁寶儀逄瑤出戰首屆女子麥迪遜賽
丹麥男團追逐賽爭議中晉級 與意大利爭標
丹麥男團追逐賽爭議中晉級 與意大利爭標
挪威名將華賀姆400欄再破世績封王
挪威名將華賀姆400欄再破世績封王
五環影像：籃球巨人前 幕後人員變小矮人
五環影像：籃球巨人前 幕後人員變小矮人
巴林鉛球「眼鏡俠」奮力一擲出局
巴林鉛球「眼鏡俠」奮力一擲出局
西班牙險勝日本 決賽硬碰森巴兵 阿辛斯奧加時妙射奠勝 藍武士季軍戰迎墨西哥
西班牙險勝日本 決賽硬碰森巴兵 阿辛斯奧加時妙射奠勝 藍武士季軍戰迎墨西哥
比拉絲相隔6日復出戰平衡木 不敵中國雙姝摘銅
比拉絲相隔6日復出戰平衡木 不敵中國雙姝摘銅
杜蘭特轟29分 美國男籃反勝闖4強
杜蘭特轟29分 美國男籃反勝闖4強
五環影像：英帆船組合折桂 向劍橋公爵夫人致意
五環影像：英帆船組合折桂 向劍橋公爵夫人致意
五環影像：入江聖奈主場封后 日女拳手零的突破
五環影像：入江聖奈主場封后 日女拳手零的突破
五環影像：新西蘭女將9年不敗 獨木舟攬兩金
五環影像：新西蘭女將9年不敗 獨木舟攬兩金
東奧快遞：謝王配摘中國跳水第5金
東奧快遞：謝王配摘中國跳水第5金
港增無外遊初確 澳輸入Delta全民檢測 澳門政府：社區爆發風險極高 女生西安交流染疫
港增無外遊初確 澳輸入Delta全民檢測 澳門政府：社區爆發風險極高 女生西安交流染疫
伊館接種中心料不延長運作 醫療集團稱政府商診所打復必泰
伊館接種中心料不延長運作 醫療集團稱政府商診所打復必泰
指新學年三成教師流失 校長空降「一言堂」 轟兆霖校方拒溝通 家長代表總辭
指新學年三成教師流失 校長空降「一言堂」 轟兆霖校方拒溝通 家長代表總辭
校長資格認證過3關
校長資格認證過3關
街市檔販嘆生意不增反減 盼消費券「快啲用完」
街市檔販嘆生意不增反減 盼消費券「快啲用完」
電騙扮子女求助 3男被捕涉135萬
電騙扮子女求助 3男被捕涉135萬
熱帶低氣壓罕見西向東掠港 近岸增強風暴難預測 憂成常態
熱帶低氣壓罕見西向東掠港 近岸增強風暴難預測 憂成常態
林鄭：年底公布更進取應對氣候變化措施
林鄭：年底公布更進取應對氣候變化措施
青年涉企圖搶槍 目擊警記事冊沒提
青年涉企圖搶槍 目擊警記事冊沒提
魷魚充鮑魚絲 餐廳董事被捕 涉大埔「黃店」金源餐廳 海關放蛇揭發
魷魚充鮑魚絲 餐廳董事被捕 涉大埔「黃店」金源餐廳 海關放蛇揭發
真菌白蟻侵蝕 旺角塌樹椏擊中老翁
真菌白蟻侵蝕 旺角塌樹椏擊中老翁
「安心出行」推自動記錄上落車功能
「安心出行」推自動記錄上落車功能
數碼港首設5G監測寵物行蹤
數碼港首設5G監測寵物行蹤
吸加熱煙有痰咳嗽 比率較傳統煙民高
吸加熱煙有痰咳嗽 比率較傳統煙民高
九巴龍運連續兩年凍薪 汽總分會斥損士氣
九巴龍運連續兩年凍薪 汽總分會斥損士氣
元旦巡遊放直幡氣球 曾健成認違飛航令罰款2500
元旦巡遊放直幡氣球 曾健成認違飛航令罰款2500
法醫：抽脂死者死因不明 專家：手術同意書不完整 欠操刀醫生名字 麻醉方式
法醫：抽脂死者死因不明 專家：手術同意書不完整 欠操刀醫生名字 麻醉方式
貨車司機否認企圖性侵同居女友10歲女兒
貨車司機否認企圖性侵同居女友10歲女兒
查下屬曾否加班 地署經理涉作假
查下屬曾否加班 地署經理涉作假
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】張建宗遷出官邸 宜家買書櫃 唔用消費券 「自己扲荷包」
【Emily】張建宗遷出官邸 宜家買書櫃 唔用消費券 「自己扲荷包」
【Emily】青少年打針抽獎 20人各得20萬獎學金
【Emily】青少年打針抽獎 20人各得20萬獎學金
【Emily】鄭泳舜介紹棍網球 與女港隊切磋
【Emily】鄭泳舜介紹棍網球 與女港隊切磋
【Emily】鍾國斌曾跟「水怪」史畢茲學師
【Emily】鍾國斌曾跟「水怪」史畢茲學師
【Emily】戰律師會改選「第12人」 丘律邦官司纏身棄參選
【Emily】戰律師會改選「第12人」 丘律邦官司纏身棄參選
【Emily】職工盟請人 部分前議助應徵
【Emily】職工盟請人 部分前議助應徵
【Emily】「百歲熊瑞」安安賀牛一
【Emily】「百歲熊瑞」安安賀牛一