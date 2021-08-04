自助餐結帳突抬價 消委籲留意條款

消委兩日收23宗投訴

本報昨報道大批市民透過Tap & Go用消費券時付款失敗或被多扣錢，金管局回覆本報表示，從本月1日至昨午6時，共接獲114宗有關4個參與消費券計劃的儲值支付工具持牌人的跟進要求，主要涉系統事宜。該局又指，已要求Tap & Go採取適當措施理順客戶使用流程，亦已責成相關持牌人盡快跟進退款事宜。

香港電訊昨晚發聲明稱，對Tap & Go顧客使用消費券時因系統問題遇不便而致歉，被錯誤扣款的客戶會在一周內退款，香港電訊會於退款程序完成後發出通知。另外，香港電訊正與服務供應商Fiserv採取補救措施，系統現已恢復正常。

Carousell：幫套現用戶會被移除

另外，本報昨報道網上買賣平台Carousell有人聲稱可套現消費券，Carousell發言人昨表示，一直嚴肅處理平台上非法及違禁產品，當中包括轉售或兌現消費券，如用戶發現任何可疑物品可檢舉，管理員團隊將於24小時內調查，任何違反守則的商品均會被移除，違反規定的用戶亦可能受懲處，包括限制交易權限或永久停用帳戶。

消委會總幹事黃鳳嫺昨在港台《千禧年代》表示，26宗與消費券相關投訴中，23宗為近一兩日收到。她認為各平台須留意其客戶服務及技術系統穩定性，又提醒平台如果不夠人手接查詢電話，可考慮在網上提供常見問題列表，或預先錄音給消費者，以免消費者需要「不斷打電話」。

另外，黃又提到，有一宗市民備案，指個別商戶提供自助餐，本身278元，但現場打算用消費券時卻被告知需要348元，突然加價。她提醒市民，千萬不要聽到某商戶聲稱提供某優惠就交易，要考慮「宣傳很吸引，但其實真係咁？會唔會好多要求？」她又指市民可以保留單據，當有爭議時可佐證。

Alipay日均交易量增兩倍

Alipay HK昨公布，發放消費券首日Alipay HK交易筆數是今年以來日均交易筆數的2.2倍，單筆消費金額平均較前7個月升逾六成；WeChat Pay HK亦公布首日使用人數較平日升六成，交易量是派發前一周的兩倍，單筆消費金額平均較首7個月升逾1.7倍。