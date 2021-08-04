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街市檔販嘆生意不增反減 盼消費券「快啲用完」

【明報專訊】政府本周起開始發放第一期2000元消費券，市面消費氣氛暢旺，但有做長者街坊生意的街市叫苦連天。北角街市有雜貨舖負責人不懂用Alipay及WeChat Pay而把二維碼置之不理，生意額又因為人流減少而下跌三成；亦有菜檔指街市不及超市多優惠，顧客都轉到超市，「希望佢哋快啲用完消費券啦」。

食環署轄下的北角街市規模較小，檔主或員工大多是中老年人。昨日約有8至10檔營業，約4檔設消費券電子支付平台。均興號菜檔負責人林太說，雖然暑期下午時分街市無上學日多人，但「唔會一個人都無，你都見啦，小貓一兩隻咁。少咗三分二人都有啊！我哋做街坊生意，但啲街坊全部去晒超市」。

藍牙駁八達通機 「最麻煩」

菜檔雖然已安裝了八達通、WeChat Pay HK及Alipay HK，但光顧者不太多，「啲人覺得去超市有着數，我們照平時價錢，無提高（價格）然後畀折扣嘛」，又苦笑道：「唔知點算啦，希望佢哋快啲用完返轉頭囉。」

林太說，他們預備好的3款電子支付工具中，最麻煩是八達通，「我哋小商戶無直接連線，要用手機藍牙連接（八達通機）畀佢哋拍卡，有時候會連接唔到，不過無辦法，都要嘗試啊」。

年長老闆有裝機但不懂用二維碼

街市另一頭有一間賣糧油雜貨的平價米行，老闆黃先生表示消費券計劃剛公布時已申請WeChat Pay HK及Alipay HK，但二維碼送到店後黃先生不懂使用，故一直置之不理。有街坊提議他們申請八達通機，「有啲阿婆話都想用八達通買下花膠或者罐頭鮑魚」，黃先生本來認為雜貨店貨物價格「太濕碎」，不欲登記八達通，但後來仍是決定申請，「就係考慮遲咗，現在等咗個幾月（八達通機）都未到」，結果至今未有用任何消費券支付工具接受付款，「蝕咗頭啖湯都無計，佢都裝唔到」。

黃生說，大部分市民都不知道街市內有商戶使用消費券的電子支付平台，「直頭唔會行入來，個個又去晒超市，好靜啊，其實我哋攞唔到着數」，其生意額減三成，黃太更指「激死啊！」

少三分一生意 「一日賣唔到半隻豬」

同一街市的泗合隆肉枱負責人郭先生指一早裝好WeChat Pay HK及Alipay HK，但生意大減，以往每日可賣完一隻豬，消費券計劃開始後一日半隻豬都賣不完，「最保守估計少三分一生意，我兩個拍檔講笑咁話，將佢兩個嘅第一期消費券（即共4000元）扔入錢兜，都未補得到平時個生意額」。郭生說：「街市基本上肯定無人受益，噚日中午11點幾我去銅鑼灣電氣道街市，佢哋都話一日賣唔到半隻豬！」

海鮮檔斥街市收不到網絡信號

柴灣街市英記肉枱負責人黃先生說沒裝電子支付工具，「佢（支付平台）又會拖數，唔可以即刻畀錢我，影響好大」，街市變得「人少咗」。賣海鮮的慶記裝了WeChat Pay HK及Alipay HK，但老闆憤而大罵：「呢度根本收唔到信號！」

明報記者 黃心悅

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