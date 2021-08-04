指新學年三成教師流失 校長空降「一言堂」 轟兆霖校方拒溝通 家長代表總辭

明報記者 黃焯謙

教局：已知悉事件 按程序調查

增城兆霖學校家教會全體家長委員本月1日向學校家長發聲明，向校方提出多項指控，包括稱在6月18日的家教會會議上，校方沒知會家長委員就單方面刪去家教會主席建議的4項討論事項及3項報告事項，當中涉及教師流失及招聘的議題（見表）。聲明批評校方擅自修改文件，刪去或修改不欲商討之事，家長委員已就事件向局方投訴，並決定6名家長委員在月底辭職。6人在信中指，他們對家校合作的情緒，由過去的「樂觀」到「憤怒」，變了「死心」。信件指6名代表中，當中5人皆曾擔任委員，包括出任7年的家教會主席，又質疑今學年掌管學校的是不熟悉兆霖的管理層。

該校小三學生家長黃生向本報說，學校約15名教師將於本學年結束後離職，主科中英數常都有教師辭職，年資最深的一名有15年教學經驗。黃說，學校教師本身人數不足，部分班別個別科目由代課老師授課，但相關教師質素差，代課老師亦不斷替換，不少家長關注學校教學團隊的穩定問題。

家長：不斷換代課老師 已退學

增城兆霖學校校長許詩禮一年前「空降」該校掌舵，許也是教聯會理事。黃先生說以往學校氣氛融洽，但許詩禮出任校長後與家長「零溝通」，批評她「一言堂」。黃的兒子已退學，其子全班24名學生，已有5人退學，其他班別退學人數更多，主要因家長不滿學校管理。

校方：一向有溝通 已招聘老師

校方昨日回應指，一向有與各持份者包括教職員及家長充分溝通，也會透過不同的渠道諮詢家長意見，例如陽光電話、內聯網、家長會議及學校通告等。校方未有透露教師流失狀况，指教師招聘已經完成，並會於稍後向各持份者匯報。對於家教會委員辭職及運作影響，校方學校會協助有意參與的家長進行選舉。教育局回應指得悉有關事件，並已聯絡學校，該局會按既定程序調查及跟進；教育局已促請學校加強與家長的溝通，並適切回應家長的關注。