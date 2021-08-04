伊館接種中心料不延長運作 醫療集團稱政府商診所打復必泰

陳肇始指港長者接種率遜外國

昨日新增4宗輸入個案，其中1人從希臘抵港，3人從土耳其抵港，當中3人在英國已打一針復必泰。衛生署表示，因應土耳其航空8月1日由土耳其伊斯坦布爾飛抵香港的TK083航班有4名乘客抵港檢測時確診，會要求該航班禁飛至本月17日。

公務員事務局長聶德權昨出席活動時表示，若繼續保持近日打針速度，每日最少有3萬人打第一針，相信到9月底有機會達到七成合資格人口打第一針的「基本階段性目標」，故政府計劃延長接種中心運作至10月底。出席同一活動的食衛局長陳肇始表示，本港長者接種率低，外國長者接種率達七八成，但本港只有約三成，故要在長者身上下工夫。

本報昨向多間疫苗接種中心查詢會否延長營運，其中有份營運伊利沙伯體育館復必泰接種中心的香港創新醫療學會創會會長劉少懷，以及醫護誠信同行主席林哲玄都表示，該中心可能不會延長營運，劉少懷稱詳情要由政府公布。

營運商：市民踴躍 需「食住個勢」延營運

營運打科興的官涌疫苗接種中心醫務總監郭寶賢表示，該中心應會延長運作至10月底，每日最多可為2600至2700人打針，容量與近期相若，「應該不會蝕」。他說，難以預計會否維持近日的接種數字，但由於政府收緊部分行業如公務員、教師等的打針或檢測要求，預計會有較多人打針。他又說，得悉政府或在部分打針需求大的地區加開接種中心，他的團隊也有興趣參與。

在將軍澳體育館營運復必泰接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡表示，暫未收到政府通知該中心是否延長營運，他個人認為有需要延長，因現時市民踴躍打針，需「食住個勢」。他又說，政府一兩周前與大型醫療集團、醫生組織等開會，其間曾詢問醫療集團是否有意在旗下診所打復必泰，醫療集團都反應正面。

至於營運接種中心的私家醫院，港怡醫院表示，正與部門商討延長接種中心服務的可行性及運作模式。養和醫院和中大醫院都表示，會和政府商討安排，詳情有待政府公布。浸會醫院表示，相關安排需向政府查詢。

（新冠疫情）