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港增無外遊初確 澳輸入Delta全民檢測 澳門政府：社區爆發風險極高 女生西安交流染疫

【明報專訊】本港近兩個月無本地新型冠狀病毒個案後，昨出現一宗最近沒外遊的初步確診。據了解，該名居於深水埗的43歲男子在醫管局普通科門診所採樣本驗出陽性，病毒數值（CT Value）約32至33，即病毒量低，他曾於6月18日去過律敦治醫院，主要涉胸口不適、心悸、頭暈，而肺片清晰。同時，澳門受內地疫情波及，有女生上月隨學校舞蹈團到西安交流，其間已現病徵、卻無求醫，並帶病毒返澳門，結果包括她在內的一家四口感染傳播力較強兼會削弱疫苗保護力的Delta變種病毒，澳門政府評估社區爆發風險極高，全澳約68萬人今起展開全民檢測，預計3天內完成。

港禁澳門回港易 京滬有本土病例未禁

港府昨晚公布今日起在澳門的香港居民不可經回港易計劃返港，但衛健委昨公布前日現本土個案的北京及上海，至昨晚11時半未在港府網頁列為「暫不適用風險地區名單」，港府亦無收緊回港易的隔離及檢測要求。回港易現容許返港後免檢疫，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，內地疫情「漏得入澳門，就可以漏入香港」，建議即時收緊回港易，包括入境前的72小時陰性報告縮至24小時；入境後3次強制檢測應增至4次，尤其是首7天要驗3次；現回港易沒要求接種新型冠狀病毒疫苗，應要打足兩針才可用回港易。

女生乘搭航機與兩內地案例有關

內地近期疫情反彈，前日增90宗確診，當中三分之二即61宗為本土個案，另有23宗無症狀感染本土個案。同時，內地疫情已傳至澳門，澳門當局表示，確診家庭的女兒7月19日至24日隨濠江學校舞蹈團到西安交流，她7月19日乘CZ3761從珠海到西安。該航機與南京關聯的中山案例，及南京關聯的珠海案例有關，即該兩名確診者乘坐該航機到珠海後，女學生便乘該航機離開。至7月25日，她乘坐航班CZ3762由西安返珠海。

澳門指會跟進確診女生健康碼如實申報否

澳門當局透露，女生稱7月22日現咳嗽、喪失味覺及嗅覺，但無求醫，並自稱於7月27日好轉。其兄7月28日發燒、頭暈、頭痛、流鼻水，翌日失味覺及嗅覺。其父母已打疫苗，當中51歲父於8月1日咽痛，43歲母翌日亦咽痛、失味覺及嗅覺。女兒CT值為30多，其他3名家人CT值約為10，當局認為女兒先感染，再傳給家人的可能較大。

當局稱會跟進女生入境健康碼申報有否如實，亦會聯絡學校，了解有否向學校申報。與她同團的另外29人被列密切接觸者。當局將上述確診女兒列輸入個案，其家人為輸入相關個案。

何栢良倡收緊回港易 須完成接種

澳門政府昨午3時30分起進入「即時預防狀態」，離境須出示24小時核酸檢測陰性報告；確診家庭居住的連勝街美連大廈被圍封，居民健康碼轉為紅碼。確診父親任職衛生局司機，他工作的石排灣衛生中心和路環衛生站暫停營運；母親為義字街水果檔職員，該水果檔須強制停業。當局會將所有密切接觸者和次密切接觸者隔離，並安排分批檢測。

何栢良昨表示，內地及澳門整體長期處於低風險，但今次內地疫情頗為「遍地開花」，傳播鏈追蹤有少少滯後，如有人在滯後期感染並透過回港易返港，在免檢疫措施下可將病毒帶入社區，「漏得入澳門，就可以漏入香港」，再加上社會抗疫疲勞，食肆措施已鬆懈，病毒傳入社區便會爆發，因此建議收緊回港易。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕Delta變種病毒 變種病毒 清零 新冠病毒 新型冠狀病毒 澳門

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