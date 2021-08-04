西班牙險勝日本 決賽硬碰森巴兵 阿辛斯奧加時妙射奠勝 藍武士季軍戰迎墨西哥

日本隊早前曾與西班牙隊在麒麟挑戰盃相遇，當時雙方打成1：1平手。來到東奧4強戰，他們亦處較為被動，全場射門次數為11次但僅得1次中框，反觀西班牙控球率高達69%及20射6中。雖然日本門將谷晃生已救出對方5次攻門，但終戰至115分鐘失守收場。皇家馬德里翼鋒馬高阿辛斯奧右路推至禁區起左腳彎入死角。西班牙亦憑這妙射奠勝，21年後再度在奧運坐亞望冠。

狂牛相隔21年首坐亞望冠

至於另一場男足4強戰，同樣是金牌大熱球隊之一的巴西隊，亦與墨西哥隊激戰120分鐘互無紀錄，森巴兵團憑互射12碼4：1氣走對手，殺入決賽。值得一提的是，巴西也是繼1964至72年的匈牙利後，另一支連續3次打入奧運男足決賽的球隊。無論最終決賽戰果如何，巴西也將會以7面奧運獎牌，成為目前奧運男足項目中贏得最多獎牌的球隊。

丹尼爾讚隊友專注 「為金牌而來」

巴西及墨西哥其實曾在2012年奧運決賽相遇，當時墨軍以2：1擊敗對手摘金。此次重遇老對手，「森巴兵」未有重蹈當年失手覆轍。森巴兵團全場控球率為67%，成功傳送達514次，而射門則有12次，三項數據都比墨軍為佳。不過，墨西哥在門將奧祖亞帶領下多番化解巴西攻勢，加上敵鋒將李察利臣於82分鐘近門頭槌中內柱彈出，雙方法定時間內只能互交白卷，要以互射12碼分高下。最終墨西哥頭兩輪宴客，巴西則4射皆中成為贏家。

巴西的38歲老將後衛丹尼爾賽後盛讚隊友一直表現得十分專注，並已放眼將周六上演的決賽：「大家從一開始就知道，球隊是為贏得奧運金牌而來。我們尊重來到這裏的每一個對手，也會以最佳姿態擊敗他們。當然，決賽總是最難應付的一役，可是，我們也深信會找到凱旋的方法。」