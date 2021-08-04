港聞

港聞一

西班牙險勝日本 決賽硬碰森巴兵 阿辛斯奧加時妙射奠勝 藍武士季軍戰迎墨西哥

【明報專訊】日本男足隊志切在2012年倫敦奧運躋身4強後，更上一層樓在主場挑戰東奧金牌，昨卻以夢碎終結。「藍武士」在準決賽與西班牙隊法定時間互無紀錄，至加時下半場尾段被「狂牛」中場馬高阿辛斯奧妙射奠勝敗陣，只能與墨西哥隊踢季軍戰。西班牙將在周六與衛冕之師巴西爭標。

日本隊早前曾與西班牙隊在麒麟挑戰盃相遇，當時雙方打成1：1平手。來到東奧4強戰，他們亦處較為被動，全場射門次數為11次但僅得1次中框，反觀西班牙控球率高達69%及20射6中。雖然日本門將谷晃生已救出對方5次攻門，但終戰至115分鐘失守收場。皇家馬德里翼鋒馬高阿辛斯奧右路推至禁區起左腳彎入死角。西班牙亦憑這妙射奠勝，21年後再度在奧運坐亞望冠。

狂牛相隔21年首坐亞望冠

至於另一場男足4強戰，同樣是金牌大熱球隊之一的巴西隊，亦與墨西哥隊激戰120分鐘互無紀錄，森巴兵團憑互射12碼4：1氣走對手，殺入決賽。值得一提的是，巴西也是繼1964至72年的匈牙利後，另一支連續3次打入奧運男足決賽的球隊。無論最終決賽戰果如何，巴西也將會以7面奧運獎牌，成為目前奧運男足項目中贏得最多獎牌的球隊。

丹尼爾讚隊友專注 「為金牌而來」

巴西及墨西哥其實曾在2012年奧運決賽相遇，當時墨軍以2：1擊敗對手摘金。此次重遇老對手，「森巴兵」未有重蹈當年失手覆轍。森巴兵團全場控球率為67%，成功傳送達514次，而射門則有12次，三項數據都比墨軍為佳。不過，墨西哥在門將奧祖亞帶領下多番化解巴西攻勢，加上敵鋒將李察利臣於82分鐘近門頭槌中內柱彈出，雙方法定時間內只能互交白卷，要以互射12碼分高下。最終墨西哥頭兩輪宴客，巴西則4射皆中成為贏家。

巴西的38歲老將後衛丹尼爾賽後盛讚隊友一直表現得十分專注，並已放眼將周六上演的決賽：「大家從一開始就知道，球隊是為贏得奧運金牌而來。我們尊重來到這裏的每一個對手，也會以最佳姿態擊敗他們。當然，決賽總是最難應付的一役，可是，我們也深信會找到凱旋的方法。」

上 / 下一篇新聞

港女乒團不敵日本 銅牌戰放手一搏 或遇上屆剋星德國 認奪季難度極高
港女乒團不敵日本 銅牌戰放手一搏 或遇上屆剋星德國 認奪季難度極高
蘇慧音爸爸：佢細個已有「一定要做到嘅心」
蘇慧音爸爸：佢細個已有「一定要做到嘅心」
陳仲泓110米欄出局 心急撞欄嘆已盡力
陳仲泓110米欄出局 心急撞欄嘆已盡力
港將陳芷澄出戰 毋懼高球場地難度
港將陳芷澄出戰 毋懼高球場地難度
中美「高球外交」之地 遍尋打卡位不果
中美「高球外交」之地 遍尋打卡位不果
不老車神登場 經驗制勝 今戰凱林賽 惡鬥德新星
不老車神登場 經驗制勝 今戰凱林賽 惡鬥德新星
梁寶儀逄瑤出戰首屆女子麥迪遜賽
梁寶儀逄瑤出戰首屆女子麥迪遜賽
丹麥男團追逐賽爭議中晉級 與意大利爭標
丹麥男團追逐賽爭議中晉級 與意大利爭標
挪威名將華賀姆400欄再破世績封王
挪威名將華賀姆400欄再破世績封王
五環影像：籃球巨人前 幕後人員變小矮人
五環影像：籃球巨人前 幕後人員變小矮人
巴林鉛球「眼鏡俠」奮力一擲出局
巴林鉛球「眼鏡俠」奮力一擲出局
比拉絲相隔6日復出戰平衡木 不敵中國雙姝摘銅
比拉絲相隔6日復出戰平衡木 不敵中國雙姝摘銅
杜蘭特轟29分 美國男籃反勝闖4強
杜蘭特轟29分 美國男籃反勝闖4強
五環影像：英帆船組合折桂 向劍橋公爵夫人致意
五環影像：英帆船組合折桂 向劍橋公爵夫人致意
五環影像：入江聖奈主場封后 日女拳手零的突破
五環影像：入江聖奈主場封后 日女拳手零的突破
五環影像：新西蘭女將9年不敗 獨木舟攬兩金
五環影像：新西蘭女將9年不敗 獨木舟攬兩金
東奧快遞：謝王配摘中國跳水第5金
東奧快遞：謝王配摘中國跳水第5金
港增無外遊初確 澳輸入Delta全民檢測 澳門政府：社區爆發風險極高 女生西安交流染疫
港增無外遊初確 澳輸入Delta全民檢測 澳門政府：社區爆發風險極高 女生西安交流染疫
伊館接種中心料不延長運作 醫療集團稱政府商診所打復必泰
伊館接種中心料不延長運作 醫療集團稱政府商診所打復必泰
指新學年三成教師流失 校長空降「一言堂」 轟兆霖校方拒溝通 家長代表總辭
指新學年三成教師流失 校長空降「一言堂」 轟兆霖校方拒溝通 家長代表總辭
校長資格認證過3關
校長資格認證過3關
街市檔販嘆生意不增反減 盼消費券「快啲用完」
街市檔販嘆生意不增反減 盼消費券「快啲用完」
自助餐結帳突抬價 消委籲留意條款
自助餐結帳突抬價 消委籲留意條款
電騙扮子女求助 3男被捕涉135萬
電騙扮子女求助 3男被捕涉135萬
熱帶低氣壓罕見西向東掠港 近岸增強風暴難預測 憂成常態
熱帶低氣壓罕見西向東掠港 近岸增強風暴難預測 憂成常態
林鄭：年底公布更進取應對氣候變化措施
林鄭：年底公布更進取應對氣候變化措施
青年涉企圖搶槍 目擊警記事冊沒提
青年涉企圖搶槍 目擊警記事冊沒提
魷魚充鮑魚絲 餐廳董事被捕 涉大埔「黃店」金源餐廳 海關放蛇揭發
魷魚充鮑魚絲 餐廳董事被捕 涉大埔「黃店」金源餐廳 海關放蛇揭發
真菌白蟻侵蝕 旺角塌樹椏擊中老翁
真菌白蟻侵蝕 旺角塌樹椏擊中老翁
「安心出行」推自動記錄上落車功能
「安心出行」推自動記錄上落車功能
數碼港首設5G監測寵物行蹤
數碼港首設5G監測寵物行蹤
吸加熱煙有痰咳嗽 比率較傳統煙民高
吸加熱煙有痰咳嗽 比率較傳統煙民高
九巴龍運連續兩年凍薪 汽總分會斥損士氣
九巴龍運連續兩年凍薪 汽總分會斥損士氣
元旦巡遊放直幡氣球 曾健成認違飛航令罰款2500
元旦巡遊放直幡氣球 曾健成認違飛航令罰款2500
法醫：抽脂死者死因不明 專家：手術同意書不完整 欠操刀醫生名字 麻醉方式
法醫：抽脂死者死因不明 專家：手術同意書不完整 欠操刀醫生名字 麻醉方式
貨車司機否認企圖性侵同居女友10歲女兒
貨車司機否認企圖性侵同居女友10歲女兒
查下屬曾否加班 地署經理涉作假
查下屬曾否加班 地署經理涉作假
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】張建宗遷出官邸 宜家買書櫃 唔用消費券 「自己扲荷包」
【Emily】張建宗遷出官邸 宜家買書櫃 唔用消費券 「自己扲荷包」
【Emily】青少年打針抽獎 20人各得20萬獎學金
【Emily】青少年打針抽獎 20人各得20萬獎學金
【Emily】鄭泳舜介紹棍網球 與女港隊切磋
【Emily】鄭泳舜介紹棍網球 與女港隊切磋
【Emily】鍾國斌曾跟「水怪」史畢茲學師
【Emily】鍾國斌曾跟「水怪」史畢茲學師
【Emily】戰律師會改選「第12人」 丘律邦官司纏身棄參選
【Emily】戰律師會改選「第12人」 丘律邦官司纏身棄參選
【Emily】職工盟請人 部分前議助應徵
【Emily】職工盟請人 部分前議助應徵
【Emily】「百歲熊瑞」安安賀牛一
【Emily】「百歲熊瑞」安安賀牛一