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2021年8月4日星期三
港聞一
港女乒團不敵日本 銅牌戰放手一搏 或遇上屆剋星德國 認奪季難度極高
蘇慧音爸爸：佢細個已有「一定要做到嘅心」
陳仲泓110米欄出局 心急撞欄嘆已盡力
港將陳芷澄出戰 毋懼高球場地難度
中美「高球外交」之地 遍尋打卡位不果
不老車神登場 經驗制勝 今戰凱林賽 惡鬥德新星
梁寶儀逄瑤出戰首屆女子麥迪遜賽
丹麥男團追逐賽爭議中晉級 與意大利爭標
挪威名將華賀姆400欄再破世績封王
五環影像：籃球巨人前 幕後人員變小矮人
巴林鉛球「眼鏡俠」奮力一擲出局
西班牙險勝日本 決賽硬碰森巴兵 阿辛斯奧加時妙射奠勝 藍武士季軍戰迎墨西哥
比拉絲相隔6日復出戰平衡木 不敵中國雙姝摘銅
杜蘭特轟29分 美國男籃反勝闖4強
五環影像：英帆船組合折桂 向劍橋公爵夫人致意
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五環影像：新西蘭女將9年不敗 獨木舟攬兩金
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五環影像：籃球巨人前 幕後人員變小矮人
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【明報專訊】西班牙隊惡鬥美國隊前熱身，幕後團隊成員（中）在兩名球員之間猶如小矮人。這支上屆銅牌得主最終在男子籃球8強反負，自9年前倫敦奧運後首次無緣獎牌。
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