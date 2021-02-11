挪威名將華賀姆400欄再破世績封王

25歲的華賀姆上月才在鑽石田徑聯賽以46.70秒，主場打破之前塵封29年的世績，來到東奧決賽，今季首次與班查文交手，去到最後一個欄才帶出，以45.94秒奪金。他衝線後興奮撕破身上的挪威隊戰衣，直言：「此刻已想不到任何有意義的字句，這可能是奧運田徑史最大成就。興起而撕破衫也在所難免。」

男子400欄紀錄過去44年只推前了0.75秒，但華賀姆今次突破達0.76秒。以46.17秒摘銀的班查文亦快舊紀錄逾半秒，他賽後悲喜交集稱：「這是頂破天花板的歷史一戰，我也榮幸參與其中。」巴西隊的艾利臣杜斯山度士則以46.72秒取得銅牌。

牙買加百米女飛人200米稱后

至於艾蓮湯遜在女子200米跑以21.53秒奪金，現時連同100米，兩項個人最佳時間都僅次於已故的美國短跑傳奇姬菲芙。銀牌的納米比亞小將姬絲甸麥保馬，以21.81秒刷新世青紀錄。

瑞典隊男子撐竿跳名將杜班迪斯以6.02米稱王後，直接嘗試6.19米，惟3跳均失敗，未能刷新個人保持的世界紀錄。女子跳遠世界冠軍美咸葆最後一跳跳出7米正，以3厘米絕殺另外兩名對手，為德國隊添金。女子800米跑及女子鏈球則分別由美國隊及波蘭隊勝出。另外，格魯吉亞男子鉛球手艾巴恩賽前藥檢不及格，未能參加明日決賽。