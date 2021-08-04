不老車神登場 經驗制勝 今戰凱林賽 惡鬥德新星

2012年倫敦奧運，李慧詩在凱林賽摘下銅牌，自此在場地單車國際賽所向披靡，近兩屆亞運包辦兩項個人賽金牌，更在近屆世界賽橫掃3金2銀3銅。然而香港人不會忘記，她在5年前里約熱內盧奧運，以大熱姿態一摔失落此項獎牌。5年後的今天，傷痕褪色，她已整裝待發，出發前戰畢5天模擬賽後說：「心情早已準備好，無論團隊還是自己，都已經進入狀態，希望在凱林賽及爭先賽都會有好的結果。」

年齡變優勢 懂調整心態體力

包括隊友李海恩在內的28名對手，自2004年投身全職車手行列的李慧詩，屬今屆凱林賽最年長一人，在她眼中卻是優勢：「一直以來，我都抱着想贏的心態，或者是我的經驗比較豐富，會懂得分配心態和體力，不會太擔心年齡問題。」

「半主場」伊豆單車館似香港

對於李慧詩來說，伊豆單車館更猶如半個主場。她初出道時曾赴這個場地單車聖地訓練，2016年在同一場地奪得亞洲賽凱林賽金牌，前港將仇多明亦稱：「與香港單車館一樣，伊豆賽道同樣用西伯利亞松木製造，溫度大約是28至30℃，亦與香港單車館差不多，對李慧詩有利。唯一有差異的，是伊豆鑊場彎度較香港的斜兩度，闊7.5米亦較香港的闊0.5米，港隊或需要些少時間適應。」可幸的是，陪同出征的領隊陳國基昨透露，港隊自上周二抵埗後，翌日即赴賽場熟習環境，亦因時差只有一小時，適應沒有難度，狀態與訓練情况理想。

凱林賽於香港時間今午3時10分展開，首度入奧的港將李海恩先在首圈第一組登場，與韓國隊的李慧貞、中國隊的鍾天使及英國隊的馬錢治等，爭取以前二直入次圈，否則便會跌入同日上演的復活賽；鍾天使前天先於團體爭先賽，伙小將鮑珊菊以破世界紀錄時間衛冕，狀態正盛。李慧詩緊接在第2組初賽強勢出擊，同組5名對手之中，以德國隊的莉亞蘇菲（Friedrich Lea Sophie）以及俄羅斯奧委會的絲美利娃（Daria Shmeleva）最具威脅，前者同樣在團體爭先賽伙軒絲奪銀先壯聲威，但李慧詩要在此組直闖次圈料難度不大，真正考驗或是稍後階段遇上去年在世界賽包攬3金，而且年輕11歲的德國隊新星軒絲。