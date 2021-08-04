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港女乒團不敵日本 銅牌戰放手一搏 或遇上屆剋星德國 認奪季難度極高

【明報專訊】肩負港乒最後希望的女將杜凱琹、李皓晴及蘇慧音，昨晚於東京奧運女子團體賽4強惡鬥日本隊，僅有杜凱琹在第2場女單「破蛋」，終以直落3場不敵這支東道主。距離獎牌只餘銅牌戰最後機會，3名女將大有可能再鬥上屆8強對手德國隊，承認相隔5年再度對碰，衝牌難度依舊極高，要在排陣上小心部署，為壓軸一擊放手一搏。

香港乒乓球隊3名女將前天以場數3：1淘汰羅馬尼亞隊，首以全土炮陣容在奧運殺入女團4強寫下歷史，但如她們在賽前所料，昨晚再臨東京體育館時，面對日本隊全程陷於劣勢。「大師姐」李皓晴與蘇慧音在女雙打頭陣，未能挑戰日本隊星將石川佳純與平野美宇，以局數0：3先輸一仗，港乒「一姐」杜凱琹緊接上場，硬撼已奪混雙金牌及女單銅牌的伊藤美誠，亦只能在這名「千禧後」手上取得一局，終以局數1：3敗陣。港隊連輸兩場後，再有李皓晴以局數0：3不敵平野美宇，以直落3場敗陣無緣決賽。不過，她們的獎牌夢未滅，將休戰一天收拾心情，再於香港時間明早10時出戰銅牌戰，對手將是中國隊對德國隊的敗方，兩隊於香港時間今早9時合演4強賽。

直落3局敗陣 李靜指不夠放

上屆奪銀的德國隊昨早以場數3：2險勝韓國隊晉級，中國隊下午則以直落3場掃走新加坡隊，前者今早未能擊敗中國隊，將與港隊合演上屆8強翻版，港隊當時以場數1：3敗陣。3名女將昨早透過直播觀戰德國隊與韓國隊一仗，28歲的李皓晴稱：「她們有削球手又有直板正膠，肯定難打，在8強時亦是靠此佔盡優勢，老實說若在銅牌戰再鬥她們，我們一樣會處於下風。」李皓晴所說的為38歲德籍華裔削球手韓瑩，同樣38歲的單曉娜亦是華裔球手，6年前轉籍開始為德國隊出戰國際賽，另一女將則是「土炮」索雅。

假想敵德國上屆8強淘汰港隊

相較5年前里約熱內盧奧運一役，杜凱琹亦稱德國隊陣容與實力不變，要爭取為上屆8強出局復仇難度極大，但會在排陣上針對部署，以增添勝算。港乒今屆先後於男女單及混雙出局，這場女團銅牌戰將是最後一搏，女隊教練李靜期望3名徒弟擺正心態打出部署：「以今仗對陣日本隊的表現來說，她們被對手速度嚇怕，無法發揮應有水準，杜凱琹亦像『淑女』般打得不夠放。估計要與德國隊爭銅牌的機會很大，希望她們休息一晚後收拾心情，再為香港爭取好成績。」

男團賽方面，德國隊在8強以局數3：2險勝中華台北隊，今晚與以3：1挫瑞典隊的日本隊爭入決賽，而另一場在今午舉行的準決賽則由中國隊對韓國隊。

◆今日誕金數：17

◆今日關鍵字：#港隊 #乒乓 #杜凱琹 #李皓晴 #蘇慧音 #場地單車 #李慧詩 #李海恩

明報記者 鄭嘉慧、楊柏賢 東京直擊

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