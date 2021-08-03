港聞

港聞二

黃偉綸：濕地緩衝區地積比研「提高一點」

【明報專訊】為尋覓更多土地增建房屋，政府正檢討新界濕地緩衝區的界定及所要求的評估。發展局長黃偉綸昨表示，后海灣濕地緩衝區非不能發展，但當局會考慮將發展密度較目前「再提高一點」，有待發展局轄下「精簡發展管制督導小組」完成研究才能確定。有環團擔心，放寬濕地緩衝區地積比率會影響濕地保育區的生態。

本報昨報道，據了解，政府其中一個檢討方向是容許在濕地緩衝區內的發展項目可於區外補償。黃偉綸昨出席「建造業安全周2021」開幕禮後，被問到會否考慮區外補償，他未有正面回應，強調濕地緩衝區並非不可以有任何形式發展，區內亦有部分發展項目獲批，但考慮這些發展時需小心評估對環境影響。

黃偉綸說，政府的研究方向是如何一方面確保對環境的影響減至最少，現時濕地緩衝區內的發展地積比率相當低，由0.4倍至不超過1倍，社會上亦有意見稱可否提高多一點，而仍能夠保證濕地緩衝區的功能，精簡發展管制小組會研究這方面。至於涉及地點，黃表示言之尚早。

環團憂損后海灣生態 違不准「淨減少」原則

長春社公共事務經理吳希文表示，現時濕地緩衝區內已有發展項目的地積比率達1倍，若再提升，除影響雀鳥飛行路線，亦破壞后海灣濕地的完整性，有違濕地緩衝區內發展不可出現「淨減少」的規劃原則。

發展局回覆本報查詢稱，督導小組即將向聯合委員會建議，在已獲批的土地改劃申請完成相關分區計劃大綱草圖修訂前，同步開始處理有關的契約修訂申請，讓發展計劃能加快落實。

另外，黃偉綸表示，政府已覓得330公頃土地，料未來10年可提供逾31萬個房屋單位，是近年房屋土地供應首次超越長遠房屋策略的評估。

相關字詞﹕發展局 濕地保育區 濕地緩衝區

上 / 下一篇新聞

不打針須自費驗 擴至院舍學校醫局 袁海文：清零多時「代價不合理」 接種中心擬開至10月底
不打針須自費驗 擴至院舍學校醫局 袁海文：清零多時「代價不合理」 接種中心擬開至10月底
開學續半日面授 七成員生齊針可全日 可按級別計算 中學校長：行政亂但助推高接種
開學續半日面授 七成員生齊針可全日 可按級別計算 中學校長：行政亂但助推高接種
航空工會斥以飯碗逼接種 違「不強制」承諾
航空工會斥以飯碗逼接種 違「不強制」承諾
外地風險分類改3級制 「高風險地區」限已打針港人回來
外地風險分類改3級制 「高風險地區」限已打針港人回來
港乒女團闖4強 鬥日本衝牌 杜凱琹率「全土炮」陣容寫歷史
港乒女團闖4強 鬥日本衝牌 杜凱琹率「全土炮」陣容寫歷史
激情再現 李靜為徒弟泛淚
激情再現 李靜為徒弟泛淚
港田徑史新章 陳仲泓戰110米欄初賽
港田徑史新章 陳仲泓戰110米欄初賽
馬術賽42名畢業 何誕華感恩圓亡父夢
馬術賽42名畢業 何誕華感恩圓亡父夢
Greg教練好玩得 親身演繹「meme圖」
Greg教練好玩得 親身演繹「meme圖」
諶龍負安賽龍失金 「凡塵」女雙摘銀 中國隊添5金 累計29面勝上屆
諶龍負安賽龍失金 「凡塵」女雙摘銀 中國隊添5金 累計29面勝上屆
小戴獲仙杜胡力撐 家鄉高雄獎金加碼
小戴獲仙杜胡力撐 家鄉高雄獎金加碼
百米欄后跨出波多黎各第二金
百米欄后跨出波多黎各第二金
中美女籃3戰全勝 偕日本出線
中美女籃3戰全勝 偕日本出線
女長城2勝3負收官 郎平去向未明
女長城2勝3負收官 郎平去向未明
五環影像：德騎手後上贏馬術三項賽
五環影像：德騎手後上贏馬術三項賽
東奧快遞：古巴摔跤手累積4金破紀錄
東奧快遞：古巴摔跤手累積4金破紀錄
日男足以老帶新 劍指決賽衝牌 4強迎西班牙 吉田麻也拒再留憾 巴西墨西哥狹路相逢
日男足以老帶新 劍指決賽衝牌 4強迎西班牙 吉田麻也拒再留憾 巴西墨西哥狹路相逢
五環影像：張常鴻步槍三姿掄元 中國射擊成大贏家
五環影像：張常鴻步槍三姿掄元 中國射擊成大贏家
五環影像：女力士汪周雨李雯雯封后
五環影像：女力士汪周雨李雯雯封后
五環影像：中國衛冕場地單車女團爭先賽 領獎時掛毛澤東襟章或違規
五環影像：中國衛冕場地單車女團爭先賽 領獎時掛毛澤東襟章或違規
運作4年會員5萬 偷拍網兩男被捕 分佣招攬「街拍人」攝裙底 發布3萬影片相片
運作4年會員5萬 偷拍網兩男被捕 分佣招攬「街拍人」攝裙底 發布3萬影片相片
Tap & Go消費券無法交易 用戶被多扣千元
Tap & Go消費券無法交易 用戶被多扣千元
網上八折套現 當局：違規會跟進
網上八折套現 當局：違規會跟進
零售協會料生意錄低雙位升幅
零售協會料生意錄低雙位升幅
收手續費藥房遭取消八達通戶口
收手續費藥房遭取消八達通戶口
少年控搶槍 控方：毁警盔孔武有力 稱被搶警遭起底 控方申保密身分獲批
少年控搶槍 控方：毁警盔孔武有力 稱被搶警遭起底 控方申保密身分獲批
商人認磚襲警車拒捕盼囚18月 控方稱太寬大 官：何來寬大？
商人認磚襲警車拒捕盼囚18月 控方稱太寬大 官：何來寬大？
8．5全港三罷 5人認噴黑交通燈還押 控方：挑戰法治勿判社服
8．5全港三罷 5人認噴黑交通燈還押 控方：挑戰法治勿判社服
「投訴法官」兩層制月中生效 委4社會人士助把關
「投訴法官」兩層制月中生效 委4社會人士助把關
後區議員時代 延續與退出 堅持與心灰
後區議員時代 延續與退出 堅持與心灰
林兆彬：轉型從商開黃店 盈利續服務
林兆彬：轉型從商開黃店 盈利續服務
李國權：灰心暫別政圈 求職怕連累人
李國權：灰心暫別政圈 求職怕連累人
王偉麟：回歸放射專業 副業開街站教自救
王偉麟：回歸放射專業 副業開街站教自救
楊彧：留屋邨需據點 搶攻互委會好時機
楊彧：留屋邨需據點 搶攻互委會好時機
稱取締教協否「需證據」 林鄭：不能觸國安底線 尤指反修例期間行為「有目共睹」
稱取締教協否「需證據」 林鄭：不能觸國安底線 尤指反修例期間行為「有目共睹」
駐港解放軍微博展裝備 宣傳中式步操增自豪感
駐港解放軍微博展裝備 宣傳中式步操增自豪感
教聯會長：穆家駿比伍家朗受更多批鬥
教聯會長：穆家駿比伍家朗受更多批鬥
拉丁舞師抽脂案 助理稱醫生術後「同朋友食飯」
拉丁舞師抽脂案 助理稱醫生術後「同朋友食飯」
Newway Music遭高院頒令清盤
Newway Music遭高院頒令清盤
跑手行錯路中暑亡 陪審團裁死於不幸 學者籲越野賽業界自律管好風險
跑手行錯路中暑亡 陪審團裁死於不幸 學者籲越野賽業界自律管好風險
跑手：港參賽者多兩手空空 外地要求風褸太空氈
跑手：港參賽者多兩手空空 外地要求風褸太空氈
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】前區議員盧俊宇轉行教減肥 曾重180磅 半年減20磅
【Emily】前區議員盧俊宇轉行教減肥 曾重180磅 半年減20磅
【Emily】律師會改選報名 專業派巧遇開明派
【Emily】律師會改選報名 專業派巧遇開明派
【Emily】孖財爺荃灣「濕平」 田二少用晒「首期」
【Emily】孖財爺荃灣「濕平」 田二少用晒「首期」
【Emily】政商界籌款賑災 民建聯籌得500萬
【Emily】政商界籌款賑災 民建聯籌得500萬
【Emily】中西區推玩樂優惠 街坊有金抽
【Emily】中西區推玩樂優惠 街坊有金抽
【Emily】「創科實習計劃」吸1700大學生
【Emily】「創科實習計劃」吸1700大學生