跑手行錯路中暑亡 陪審團裁死於不幸 學者籲越野賽業界自律管好風險

死者郭遠雄（終年32歲）生於1987年2月17日，生前熱愛運動，曾參與不同的越野山賽，包括涉事比賽的上屆賽事，更以優異成績完成，前年參與第二屆賽事期間，疑在桂地新村分岔路口行錯右路後失蹤，屍體兩日後被發現。

陪審向主辦方提9建議 倡更清晰賽道標示

由3女2男組成的陪審團經退庭商議後，裁定死者郭遠雄2019年9月8日中午12時至下午2時期間在桂地新村山頂小徑旁的斜坡中暑致死，並向主辦方「勁亞有限公司」提出共9項建議，包括用更清晰的方式標示賽道等（見表）。惟涉案主辦方雖被列為有適當利害關係者，並未有派人出庭。對於陪審團建議的回應等，本報在截稿前未接獲回應。

學者：環境天氣潛在風險 參賽者應帶裝備

本報曾向消防處及警方查詢過去年5年越野山賽傷亡資料，消防處回覆未有劃分市民上山目的，只有攀山拯救事故數字，警方則沒有相關資料。翻查本報資料，「香港100」2016年舉辦的越野賽，由西貢北潭涌沿山徑跑至大帽山，當日大帽山出現-6℃低溫，有逾百名賞霜市民及30多名越野跑手被困山上，全部人最終獲救，包括一名日籍男跑手。

浸大體育、運動及健康學系副教授雷雄德表示，疫情前香港每年有逾200場越野山賽，數量為亞洲第二，但越野山賽有別馬拉松，馬拉松一定是由香港田徑總會舉辦，越野山賽主辦單位「古靈精怪都很多」。主辦單位一般會向漁護署申請批核賽事，惟註冊團體不一定是運動相關的團體。一經批核，主辦方便可依照批核路線辦賽，署方並不會問及如何控制跑手等細節。

對於政府是否需要監管賽事的主辦單位，雷認為比賽可推廣野外活動，「但如果政府管太多，（主辦方或參賽者）反而會卻步」，而且亦難以預計當日天氣等，故認為現時政府的申請要求合理。不過雷表示，現時賽事收費不低，認為業界「不要拿跑手的命來賺錢」，應自律做好風險管理，減低意外發生的機率。雷亦指出，參賽者除確保有足夠體能及跑山技能、對山野有基本認知外，環境及天氣亦是越野山賽的潛在風險之一，故參賽者須帶備足夠的水、風褸及急救用品等裝備應賽。

【案件編號：CCDI-1025/19】