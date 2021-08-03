稱取締教協否「需證據」 林鄭：不能觸國安底線 尤指反修例期間行為「有目共睹」

教育局上周六（31日）公布4項措施斷絕教協合作，指稱教協推動政治倡議，製「佔中」教材，發起全港教師罷課罷教等。教協同日稱，沒煽動學生示威，反對港獨。特首林鄭月娥昨首回應事件，指教協全名「香港教育專業人員協會」，應以教育專業、團結教師為工作 ，但正如教育局新聞公布，教協近年、特別修例期間及往後做了什麼，大家「有目共睹」。

上任初期曾盛讚教協的林太昨日稱，教協立場更變本加厲，借政治立場凌駕教育專業，令政治問題，甚至反政府、反中央的情緒進入學校，不但影響了學生，亦因屬全港最大教育組織，「可以說是騎劫了整個教育界」，又形容教協令很多人對教育界存負面看法，對其他老師不公道。

鍾劍華：政府動機明顯 屬「欲加之罪、何患無辭」

教協理事會昨召開例會，會後未有回應事件。香港民意研究所副行政總裁、教協監事鍾劍華稱，政府動機好清楚，「北京出聲，就做打手」，對教協有關指控是「欲加之罪、何患無辭」、無中生有，又指「教協騎劫了整個教育界」的說法無稽，老師有獨立思考。他認為，現時政府的說話已毋須理會有沒有人相信，只是要配合中央，打散公民社會內有組織能力的公民團體，而教協因會員人數眾多，是重要指標。

翻查林太2018年教協45周年會慶致辭，指應邀出席是應有之義，又談及對教協的想法「教協使命不單是爭取權益，亦是對於香港教育發展很有意見，希望能夠達優質教育」，「希望以後和教協交往，都是這一種事務性的，向優質教育發展的目標邁進」（見表）。

林太昨重提過去，指做特首前未曾做過教育，故競選時花了好多時間接觸教育界不同人，包括教協，而教協45周年活動，她當時上任未夠一年，有相對平穩氣氛，而現在教協明顯已偏離目標，甚至違反教育專業。林太又稱，在修例風波「上了深刻一課」，無法不承認教育出現了問題。

林鄭指近年教協偏離目標

官媒指2012年已反國教

不過，內地官媒及親中傳媒，羅列教協的「罪名」，發生日子遠早於2017年林鄭月娥就任特首之時。親中傳媒近日便指控，教協2012年已支持反國教、2013年支持佔中，甚至指2016、2017年「縱容港獨」。

教協前總幹事馮家強昨晨在商台節目指，不覺得教協過去一段時間有好大轉變，教協開會大部分時間都是談教育問題，不過，在社會運動中，政府將矛頭指向教育，教協便就教育專業角度表達意見，不認同教協有偏離專業或偏離捍衛教師權益。

教育局日前指控教協積極參與「民陣」及「支聯會」。馮家強指過去教協仍是「民陣」及「支聯會」成員時，特首、政府官員在知情下仍有與教協溝通，出席活動。對於將學生參與社運的矛頭指向教協，馮家強稱，有很多公務員都參與社運，反問林鄭月娥作為政府之首，是否需要負責。

教聯會長黃均瑜於同一節目指，2019年反修例運動已經被定性為「顏色革命」，教協全程投入及參與，當「顏色革命」失敗，定會受到政治追究。