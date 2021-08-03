楊彧：留屋邨需據點 搶攻互委會好時機

楊彧扎根長沙灣海麗邨8年，兩度當選該區區議員，上月因DQ風聲辭職後，有朋友邀他當社工，甚至賣保險，但他說仍想留在社區，開始思考新的辦事處據點，「屋邨街坊重視看得到你，不似私人屋苑，用電話或電郵聯繫」。他認為邨內互助委員會可成為泛民「寸土必爭」的新戰場，透過借用會址辦公，在地區保持「能見度」。

研借互委會會址續處理街坊求助

楊彧的辦事處坐落屋邨地舖，前門與後門皆開放，儘管他的辭職上月初生效，辦事處會於未來數周內交還，但仍無阻街坊繼續進內影印、詢問申請交通津貼等。總結8年經驗，楊彧說屋邨街坊重視「看見」區議員，電子通訊在這區似乎不太奏效。留在社區便要思考據點，楊彧研究借用友好互委會的會址，在兼職工作的閑暇，繼續處理街坊求助。

「以前（民主派）說寸土必爭，都未講到互委會」，但隨着泛民退出立法會、區議會，楊彧說目前應耕耘互委會，「少了區議員等於減少公民團體，推動街坊關心區內事務、選互委會是一個很好的公民教育，這個空間的可塑性高」。截至本年1月底，全港共有1667個互委會，各區民政事務處以疫情為由，由去年2月中起暫停協助公屋的互委會改選。

不願找全職犧牲社區服務

楊彧的街坊「粉絲」不少，他與記者在邨內兜一圈，頻頻揮手打招呼。楊彧說街坊對自己辭任的反應很大，問日後找誰幫忙，他當時沒有答案，「難道叫他找對面的政黨？」，遂思考延續地區服務的可能。

楊彧說辭職後「路數」不少，獲朋友邀請當社工、賣保險，「但一做便是全職，不能hea（隨便）做，犧牲的就是社區……我理想是找一份兼職工作，部分時間留在地區」。

政治環境風雨飄搖 對未來沒憧憬

特首林鄭月娥表明任內幾乎不可能舉行區議會補選，不少地區或面對「後區議員時代」。被問日後會否再參選區議會，楊彧說：「香港政治環境風雨飄搖，不對未來的政治有憧憬，現階段只想留在社區，有一日得一日。」