王偉麟：回歸放射專業 副業開街站教自救

王偉麟去年初出任觀塘區議員後，將原本放射師的工作轉為半職。辭職後，王決定回歸放射師老本行，副業是開設「一人、一枱、一摺櫈」的街站，教育街坊助人自助，一如2019年當選前的模式，「我想一直做下去，是因為我要讓大家知道，民主派好似蟑螂般頑強，是打不死的」。

街站鼓勵參選互委會環保減廢

「老實說，我做區議員反而有經濟壓力，（人工）少了一大截……我不是為了人工出來選的。」2016年正值社運低潮，王偉麟因不滿政府耗資半億元興建觀塘海濱音樂噴泉而萌生參選念頭，他周末設街站接觸街坊，「最初是一張枱、一張摺櫈、一部血糖機，免費篤手指篤了幾年」，當年甚至有街頭中醫診症等服務。

服務衆多，王偉麟說自己儲不到錢，辦事處開支大，每月申領接近上限的約4.5萬元實報實銷津貼，任內當兼職放射師，每月再自掏一兩萬元「頂住辦事處」。其中一項主要開支是動物保育，舉例上月去救流浪狗，誰料左右屁股被狗各咬一口，一人一狗醫藥費合共約一萬元。

王偉麟說有其他辭職區議員計劃開設聯合辦事處，但他認為未必能維持原來的服務質素，「繼續租用辦事處做街站的（工作），作用有限……不合乎成本（效益），沒打算用這個模式」。一朝回到當選前，他打算重操舊業當全職放射師，並化身「地區KOL（意見領袖）」，周末設街站推動社區自救，如鼓勵參與互委會選舉、環保減廢等，並在網上提供地區資訊，希望社區保持熱度，但服務不會如從前多。

批政府放風「陰濕」 稱會再參選

在議會路上中途退場，王偉麟說「不甘心」，「我一寸一寸打進來這個辦事處，跟住政府『陰陰濕濕』放些風，我就要數天內決定去留；我哭了幾次，真的很不甘心」。

然而，王偉麟說日後會再參選，亦會扶持「Plan B」參選人，強調民主路上代代有人，「由社區開始改變身邊的人，我都很buy（認同這個想法），自問沒本事當梁天琦、黃之鋒改變整個香港……但你可以感染同事、朋友、家人，感染到一個社區」。