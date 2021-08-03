李國權：灰心暫別政圈 求職怕連累人

有傳不符宣誓資格的區議員將被追討薪津，面對破產威脅，李國權說要考慮家人，「沒有辦法去到義無反顧」，最終決定辭任油尖旺區議員，暫別政圈。他是註冊社工，半途出家從政，認為現時要重返社福界有困難，「有人問我做不做小機構，做不對外或對媒體的崗位，我都不敢去，我怕連累別人」。

怕影響申資助 暫不重投社福界

李國權決定暫別政圈，不打算再參選，亦無意移民，日後樂意為其他民主派參選人站台。政府要求區議員宣誓，具體安排至今仍只聞樓梯響，辭職能否保平安，李國權無答案，但在事件告一段落前不敢重投社福界，怕影響機構申請政府資助，「在今時今日的風氣下，聘請我們都要有一定勇氣」。他正研究與朋友合作轉型經商。

擬經商 料盈利不足服務社區

部分民主派辭任後擬留在社區，有人經商希望賺錢提供地區服務，亦有人打算申請政府資助辦活動，李國權認為兩者皆困難，其一是自己商業經驗不足，平衡社會服務及生意格外不易，其二亦難料能否賺取足夠盈利支撐地區服務。至於申請資助，他質疑政府會否撥款給民主派前區議員。

相對其他區議員，李國權的facebook較為「低調」，主要談論地區工作，甚少回應政治議題，他說是刻意為之，上任以來謹言慎行，避免留下遭人攻擊的把柄，希望保住議席專注民生，說因而愧對「手足」，可惜紅線飄移，終需辭職。超過200個區議員席位出缺，他認為即使有補選，「我都很相信贏不回以前（2019年）的狀况，誰夠膽出來參選？壓力會很大」。

民主派主導下的區議會屢次被指越權，擔任了約一年半區議員的李國權對無法完成的工作願景感灰心，例如最低工資、全民退保等議題不能在區議會討論，預計日後審查會收緊。面對宣誓要求，李國權自評涉違反「負面清單」 的行為，慮及家人後不得不退，無法「義無反顧」，「坦白說很不開心，這一刻辭職，好像推翻了之前所做的事情……你沒有什麼解釋的機會，除了遞上一封（辭職）信」。