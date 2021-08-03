林兆彬：轉型從商開黃店 盈利續服務

林兆彬上月辭任油尖旺區議員，其太子辦事處本月中轉型為生活百貨商店，他將自己定位為「兼職社區工作者」，維持部分地區服務。林兆彬並無營商經驗，現時如白紙一張學做生意，包辦宣傳、入貨、接單等，電話響不停，他形容是摸着石頭過河，「一個很現實的問題，我想繼續服務街坊、手足，但我要找資源，我辭職便沒有資源」。

月中踏入30歲，林兆彬正值而立之年，人生卻碰上轉折，他評估被政府DQ的風險不低，亦無法承擔被追薪津，最後決定辭職。作為商界初哥，他事事親力親為，「facebook出post，收訂單，覆WhatsApp通知客人付款……」。受訪期間，他兩度被登門訂貨的街坊打斷。初步的團購生意反應不俗，他認為有賴「黃色經濟圈」，「好多人可能同情我，或者支持我，不管貨物是否好吃（便購入）……消費帶捐錢目的」。

續探監跟進區政為街坊填申福利表

辦事處門外的水牌，林兆彬用白紙遮擋「區議員」頭銜，他說自己將是「兼職社區工作者」，希望以店舖盈利維持地區服務，繼續為街坊填表申請福利、跟進旺角行人天橋工程、到監獄探望「手足」等，但時間必較以往少。有年長街坊上門訂貨時，順道查詢如何訂立遺囑，林兆彬着對方預約時間再來，由他代為草擬後送交律師審視，長者則問「到時這裏（辦事處）還有嗎？」

林兆彬的辦事處不足200平方呎，他選擇續租原址開舖，強調社區要有聚腳點，「有空間才能連結區內街坊、手足，要有地方聚腳，空間很重要」。他近日仍在收拾辦事處，兩側貨架半空不滿，即將離職的助理逐一撕掉口罩包上的「林兆彬區議員」貼紙，以便派給街坊。

不再參選：重複2019年訴求沒意義

林兆彬不打算再參選，「我不可能天真地以為下次選舉還能入閘」，稱日後的服務會專注民生，因政治訴求已無法達成，「2019年提出的訴求，現在不斷重複其實沒有意義，反而為我帶來風險。這是很現實的政治判斷，倒不如做些實質、幫助到人的事情」。