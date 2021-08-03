8．5全港三罷 5人認噴黑交通燈還押 控方：挑戰法治勿判社服

5名被告依次為自僱人士劉佳妮（32歲）、無業陳祖澤（22歲）、汽車維修技工黃榮津（26歲）、科大畢業生冼迪（22歲）以及侍應羅永恆（22歲），分別被控刑事損壞、串謀刑事損壞、無牌管有對講機以及「沒有遵從要求出示身分證明以供查閱」共12罪。辯方求情時透露，第四被告以一級榮譽畢業於科大機械和航天工程學系，現修讀博士課程。

求情稱沒毁交通燈電線 願賠償

控方強調，刑毁公物等同挑戰法治，可能癱瘓交通，甚至釀成交通意外，而且被告在深夜伙同犯案，相信不是一時衝動。辯方求情稱，被告只是塗污交通燈，沒有破壞交通燈電線，對公眾秩序沒太大影響，被告亦願支付維修費。

案情指出，事前有人在網上發出信息，呼籲在香港不同地點損壞交通燈，警方遂派員在荃灣一帶監視。前年8月5日凌晨4時，4名被告在荃灣各處出現，以噴漆塗黑4組交通燈，另一被告則以手機拍攝情况。警員尾隨拘捕眾被告，搜出涉案黑色噴漆和無線電收發器，有被告拒絕向警員透露姓名，並拒絕出示身分證。在警誡下，第三被告承認為了響應罷工行動而塗黑兩組交通燈的綠色箭嘴。

【案件編號：WKCC3284/19】

（反修例風暴）