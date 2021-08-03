商人認磚襲警車拒捕盼囚18月 控方稱太寬大 官：何來寬大？

官質疑增刑期將達暴動級別

4名被告依次為地盤工人王嘉麟（案發時25歲，下同）、港大學生劉俊樂（20歲）、商人劉育承（28歲）及售貨員鄧如良（58歲）。控罪稱，王嘉麟和劉俊樂被控於11月10日在旺角彌敦道一帶參與非法集結；劉育承被控一項刑事毁壞罪和一項抗拒警務人員罪，涉破壞一輛警車和抗拒警員A；鄧如良則被控在同日同地與其他人參與暴動和襲擊警員B。除劉育承認罪外，其餘3人否認所有控罪，案件亦於昨日開審。

同案3被告否認非法集結暴動開審

據認罪被告劉育承的控方案情指出，前年11月10日晚上9時多，亞皆老街近彌敦道一帶有非法集結者堵路，他們把垃圾袋放在行人過路線阻礙車輛行駛。警員追捕有份參與的首被告王嘉麟，他曾大呼：「有警察呀，快啲走」。王被制服時頭部受傷，後被帶上警車AM7093。

有人從後追趕及把雜物擲向警車AM7093。警員A看見第三被告劉育承拿着磚頭追跑，擲向警車。A及其他警員追截劉，他被按在地下時極力反抗，警員遂使用警棍及膠手扣。劉在錄影會面警誡下說「對唔住，我做錯啦，但我無嘢講」。

開案陳辭則稱，偵緝警署警長49232及女偵緝警員6614看到身穿白色連帽衛衣、戴眼鏡的次被告劉俊樂，把一袋黑色垃圾放在行車線，警長遂跑向他，大聲說「警察，咪郁！」。劉即轉身逃跑，最終被制服。

警員B則看到約20名穿深色衣服、戴口罩的示威者包圍警方封鎖線叫囂，更有人向警方投擲磚頭、水樽等雜物。B看見黑鴨嘴帽、黑框眼鏡、深色衫褲的第四被告鄧如良向他投擲物件，隨即感到左腿前方被擊中及痛楚。案件今續。

【案件編號：DCCC 352/20】

（反修例風暴）