少年控搶槍 控方：毁警盔孔武有力 稱被搶警遭起底 控方申保密身分獲批

被告陳鎮顯（18歲）否認於前年12月28日在上水參與暴動、襲警罪及企圖無牌管有一支警用霰彈槍，承認兩項在同日拒抗正當執行職務的警員20614及24201。

官問警遭滋擾通訊紀錄 控方：已遺失

控方甫開庭要求將涉案被企圖搶槍的警員稱呼為X，申請將其身分保密，要求法庭頒下禁止披露身分令，包括禁止披露姓名及警員編號，避免該警員再受網上起底。控方解釋，該警員電話號碼、居住大廈等資料被放到網上，使他不時收到滋擾電話，其姊更在工作地方收過恐嚇信，承受嚴重精神壓力。法官姚勳智着控方呈交警員接到騷擾電話的通話紀錄，控方稱紀錄已遺失。

辯方反對申請，稱該警員資料早被披露，而匿名會影響審訊之公開公義，望法庭平衡公眾知情權。法官最終批准控方申請，該警員將以X代稱，並禁止披露任何可能讓人識別其身分的資料。

稱疑與圍毆案有關 追截遭反抗捉槍柄

控方案情稱，被告當日下午5點半與約50人在上水廣場連接港鐵站的行人天橋聚集，滋擾行人並要求檢查行人的手機。其後該處有圍毆事件。警員懷疑被告與圍毆有關，遂追截他至上水廣場門外，被告以手推向警員20614及X的胸口，警員20614失平衡退後約1米。兩警其後驗傷，被診斷為胸壁挫傷。

指被告拉扳機3下 保險掣上鎖未開槍

進入商場後，警員再嘗試截停被告，惟他「孔武有力」，不斷反抗並用手撞擊致警員的防暴頭盔損毁。被告衝向警員20614的腋下，捉住警員X裝有布袋彈的霰彈槍槍柄，用力搶奪並以左手食指試圖拉下扳機3下，因霰彈槍保險掣鎖上及沒有上膛，故未有開槍，被告遭警員以警棍擊打其手臂3下後放手。其後被告被壓制在地，他捉住一支警棍，與兩名警員爭持十數秒，被噴胡椒噴霧後鬆手。

涉被圍毆的巿民李酉華供稱，當日下班後打算經過行人天橋到藥房購物，途中一直與朋友視像通話。他說，見到天橋有50至100人聚集，便透過視訊讓朋友了解現場狀况，隨即被幾個人指摘他拍攝在場者，被包圍及擊打頭部5至6下，亦被箍頸，及後再被推到地上踢打，其後有警員到場。他耳朵及嘴唇流血，胸口亦感疼痛。案件今續。

【案件編號：DCCC 635/20】

明報記者

（反修例風暴）