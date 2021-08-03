港聞

港聞二

零售協會料生意錄低雙位升幅

【明報專訊】政府前日發放第一期2000元消費券，全城購物氣氛熱烈。香港零售管理協會主席謝邱安儀昨表示，有商戶反映發放消費券後銷情增長幅度達五成，甚至倍增。她預計整體零售業生意額因消費券會有單高位數字或低雙位數字升幅。

家俬電器服裝珠寶店受惠

謝邱安儀在港台節目《千禧年代》表示，消費券帶動力非常好，不少旗下會員告訴她銷售及人流都有所帶動，受惠程度廣泛，遍及家俬、電器、服裝、珠寶各方面，「暫時未有側埋一面」。她指暫時未能估計零售業整體能「袋到幾多錢」，但預計能有高單位數字或低雙位數字的銷售額升幅。

謝邱安儀又稱自己無留意到有商戶在消費券發放後抬高物價，形容是「個別的商業決定」。

沒見抬價 「屬商業決定」

稻苗學會會長黃傑龍在同一個節目指，前日「全香港都旺」，但認為「似乎零售業受惠更顯著」。昨日所見，他估計餐飲業有10個百分點的生意額升幅，「昨日只是一日，整件事幾個月，希望有持續力，而不是100米短跑」。他又以自己集團旗下餐廳為例，指最多人用八達通，其次為Alipay HK及Tap & Go，最少人用WeChat Pay。另外，40間分店中，有分店八成顧客都使用消費券付款，但亦有分店只有兩成人使用，他指整體而言平均一半顧客使用消費券。

財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲在同一節目稱，留意到市面氣氛暢旺，認為消費券效果達到預期。

相關字詞﹕王學玲 黃傑龍 謝邱安儀 消費券

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