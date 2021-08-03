零售協會料生意錄低雙位升幅

家俬電器服裝珠寶店受惠

謝邱安儀在港台節目《千禧年代》表示，消費券帶動力非常好，不少旗下會員告訴她銷售及人流都有所帶動，受惠程度廣泛，遍及家俬、電器、服裝、珠寶各方面，「暫時未有側埋一面」。她指暫時未能估計零售業整體能「袋到幾多錢」，但預計能有高單位數字或低雙位數字的銷售額升幅。

謝邱安儀又稱自己無留意到有商戶在消費券發放後抬高物價，形容是「個別的商業決定」。

沒見抬價 「屬商業決定」

稻苗學會會長黃傑龍在同一個節目指，前日「全香港都旺」，但認為「似乎零售業受惠更顯著」。昨日所見，他估計餐飲業有10個百分點的生意額升幅，「昨日只是一日，整件事幾個月，希望有持續力，而不是100米短跑」。他又以自己集團旗下餐廳為例，指最多人用八達通，其次為Alipay HK及Tap & Go，最少人用WeChat Pay。另外，40間分店中，有分店八成顧客都使用消費券付款，但亦有分店只有兩成人使用，他指整體而言平均一半顧客使用消費券。

財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲在同一節目稱，留意到市面氣氛暢旺，認為消費券效果達到預期。