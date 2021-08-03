網上八折套現 當局：違規會跟進

【明報專訊】政府前日開始發放第一期電子消費券，網上隨即有人聲稱可幫人「套現」。本報發現網上買賣平台Carousell有人表示可以「消費券八折套現在轉數快或銀行戶口」。財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲在港台節目《千禧年代》表示，若個別市民或商戶涉造假或欺詐，會把個案轉交執法機構跟進。
現金八折收2000元Apple卡
本報昨日在Carousell以「消費券 套現」關鍵詞查詢，發現兩個聲稱可套現消費券的交易。其中一個對本報記者說「你去買兩張1000（元）嘅apple卡（Apple Store禮品卡），然後影畀我睇，check過冇問題之後，就會入錢落你戶口」，他又補充，會以八折收購禮品卡，即只會付1600元。
另一人則指「想買氣炸鍋，1000左右，可以七折套現」，本報向其查詢詳情，截稿前未獲回覆。
本報向財經事務及庫務局查詢此行為是否已構成造假或欺詐，當局回覆指市民在登記消費券計劃時，相關指引已清楚列明消費券只可用於本地消費，不可以兌現或作其他用途。局方補充，各儲值支付工具營辦商會留意各商戶的交易情况，如懷疑個別商戶有違規行為會跟進，包括將其列入黑名單，及供政府考慮把有關商戶剔除於計劃之外。