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港聞二

Tap & Go消費券無法交易 用戶被多扣千元

【明報專訊】政府在前日開始發放第一期2000元消費券，消委會至昨午5時收到26宗相關投訴，其中9宗涉價格爭議，包括有關抬價的投訴。另外，有夫婦用香港電訊旗下的Tap & Go消費券戶口買電話，結果一人被多扣錢變「負1000蚊」，另有人無法交易，最終要付現金；有餐廳至昨中午都「未成功用到Tap & Go」收消費券，更因此惹怒顧客，需額外提供折扣解圍。

香港電訊道歉：逐步復常

香港電訊回覆稱，部分客戶未能順利用消費券付款，香港電訊與合作伙伴找出原因並已改善，逐步恢復正常，對於造成不便深感抱歉。不過，香港電訊並無解釋系統未能正常處理付款的原因。

不少人在網上投訴Tap & Go，其facebook昨午表示抱歉的帖文至昨晚9時半有超過1500個回應，不少人投訴扣錯錢，及熱線電話無人接聽。當中鄧先生向本報表示，他與妻子打算把消費券用於大額消費，遂登記Tap & Go，並於前日到衛訊買9099元的手機，計劃二人合併付款，事前他已知不少人因不清楚Tap & Go對於消費券另設專用虛擬卡而付款失敗，所以「已經預備好」。

餘額變負 市民：愛恩斯坦先明

怎料鄧生周日2時起處理付款程序，至4時都未能完成，其妻戶口原有2000元消費券，「一開始太太打算分兩次1000元付款，第一次成功，第二三次失敗，第四次成功」，但付款後，其妻戶口餘額卻顯示為「-1000元」，「真係愛恩斯坦先明」。到他付款時候他避免出問題，改為直接付2000元，但衛訊職員指收不到付款，職員更向他展示收款系統，的確沒鄧先生付款記錄，但鄧生消費券戶口顯示餘額為零。鄧先生最後惟有以現金付款。

鄧先生指事後多番致電Tap & Go熱線，但原來周日不辦公，「你收得政府錢你應該ready（預備）晒，server（伺服器）容量要夠。消費券第一日你竟然無人返工，噚日見到好多類似情况，（商店）排隊排到水泄不通，就係因為你呢個Tap & Go」。他又指至今未知被扣的消費券會如何被處理，「我都徬徨」。

客人不滿 食店打折解圍

同一問題亦叫商戶懊惱，旺角申子居酒屋負責人Haze表示，前日及昨午共有6、7人用Tap & Go以消費券付款，無一成功交易，其中一個食客更因而感不滿，「食客真係覺得係我哋系統有問題，對港人而言，收唔到錢會唔開心，會諗『我唔係無錢啊』」。最後Haze給予該客人折扣優惠，事情才作罷。Haze認為Tap & Go系統未夠成熟，「要畀機會佢」。

消委接26投訴 包括抬價

消委會表示，截至昨午5時共接獲26宗與消費券相關投訴，主要涉及早前登記消費券，或商戶優惠問題，其中10宗投訴涉「服務質素」、9宗涉「價格爭議」。此外，涉及銷售手法、延誤送貨及終止/更改合約的投訴分別亦各有兩宗。

相關字詞﹕投訴 消費券

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