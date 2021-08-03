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運作4年會員5萬 偷拍網兩男被捕 分佣招攬「街拍人」攝裙底 發布3萬影片相片

【明報專訊】警方網罪科留意到一個較具規模的偷拍網站，以分佣拆帳方式招攬「特約街拍人」，再將在公眾地方偷拍女子裙底影片及照片，於網站轉售圖利。網罪科上周五（7月30日）展開代號「遙影」行動，以涉嫌串謀破壞公眾體統拘捕兩名男子，包括偷拍網站管理員。

標榜「有樣」 每段瀏覽費數百

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組署理警司張偉豪表示，涉事偷拍網站自2017年起營運，至今已累積逾5萬名會員，已發布超過3萬條影片及相片。網站以「百花齊放」為理念，大力鼓吹偷拍文化，以分佣拆帳方式招募會員成為「特約街拍人」進行偷拍活動，並將於鐵路、商場等公眾地點偷拍所得的影片及相片上載，網站收取每段約200至400元瀏覽費用，同時會鼓勵會員偷拍及上載到網站分享。

收益藉買賣點數卡清洗

該網站標榜影像中「有樣」，藉此吸引更多人瀏覽和購買片段。會員將瀏覽費傳入網站提供的香港或澳門銀行戶口，由網站負責人以所得費用購買網絡遊戲點數卡，再將點數卡於不同平台轉售，藉以清洗偷拍網站的犯罪得益，增加執法部門追查難度。

據了解，涉事偷拍網為「香港連拍LIHKSNAP.com」，標榜被偷拍全為本港女性而且「有樣」，付費級別設有不同等級瀏覽權限及影片質素。網站昨日已停止運作，只顯示寫着「能源耗盡」的圖片。

警方經深入調查後，於上周五於沙田及紅磡拘捕兩名男子，涉嫌串謀破壞公眾體統。被捕36歲男子，報稱任公司董事，為涉事偷拍網站管理員，另一被捕的33歲男子則報稱清潔公司職員，為「特約街拍人」。兩人已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。

行動中，探員共檢獲12部電腦，10部手提電話，9張電話卡及6部拍攝器材，警方並於其中一名被捕人的電腦內發現超過3萬套偷拍照片和影片。被問及瀏覽或管有案中影片、相片會否違法，張偉豪稱需視乎相關影片內容，如管有或發布偷拍片段，有機會觸犯淫穢及不雅物品管制條例，或防止兒童色情物品條例。

相關字詞﹕網罪科 偷拍網 風化案 風化 偷拍 偷拍裙底

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