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日男足以老帶新 劍指決賽衝牌 4強迎西班牙 吉田麻也拒再留憾 巴西墨西哥狹路相逢

【明報專訊】奧運第11日踏入男子足球白熱化階段，展開兩場4強大戰。日本隊闊別一屆再晉4強，今晚7時硬撼西班牙隊，挾東道主之利，將是爭逐53年後再奪奧運足球獎牌的最佳機會。另一場4強由墨西哥隊與巴西隊合演前屆奧運決賽翻版。除了小將們，4隊的超齡球員經驗亦舉足輕重。而「藍武士」隊長吉田麻也及右閘酒井宏樹，汲取2012年一屆飲恨獎牌經歷，今屆主場爭牌決心毋庸置疑。

日本男足繼2012年倫敦奧運再晉4強，爭取1968年的銅牌後第二面奧運足球獎牌。日本奧運隊上月中在麒麟挑戰盃與西班牙奧運隊交手，最終踢成1：1未分勝負。當今仗賽前焦點，落在效力皇家馬德里的20歲新星久保建英，將與巴塞隆拿的18歲國腳柏迪在中場鬥法，雙方超齡球員經驗亦舉足輕重。「藍武士」今屆3名超齡球員均屬守將，右閘酒井宏樹停賽刑滿復出，與隊長吉田麻也是9年前倫奧大軍成員之一，當年在4強對墨西哥隊及銅牌戰對韓國隊均擔任正選，但兩仗皆落敗而回，這經歷燃起二人再戰奧運決心。日本隊今屆4仗入7球只失一球，在中堅富安健洋累積兩黃今仗需停賽下，效力意甲森多利亞的吉田麻也更見重要，這名奧運「三朝元老」的32歲中堅說：「今次是我第3次參加奧運，很遺憾此前未能取得獎牌，在倫敦奧運離獎牌更只差一步，觸發我想挑戰今屆奧運，一定要把握今次機會。」

25歲阿辛斯奧成最老鬥牛兵

西班牙隊坐擁6名早前出戰歐洲國家盃的大國腳，但球隊平均年齡僅22.86歲，屬4強之中最年輕，超齡球員最年長是年僅25歲的皇馬鋒將馬高阿辛斯奧，陣容活力及大賽經驗兼備，惟「小鬥牛軍」今屆分組賽僅1勝2和，上仗8強在法定時間最後一刻才驚險逼和，從而加時以5：2絕地反勝科特迪瓦隊。不過阿辛斯奧賽前表現輕鬆，在社交網發布在奧運選手村附近踏單車的短片，充滿信心稱：「我們會繼續勝利，為獎牌而戰。」

38歲丹尼爾捍衛巴西榮耀

另一場4強，墨西哥隊將與巴西隊合演2012年奧運男足決賽翻版，當年墨軍勝2：1奪金。今屆墨西哥隊長「Sam哥」奧祖亞，首入奧運大軍為2004年一屆但未有上陣，今屆才是這名36歲門將的奧運首演。他今午4時的對手巴西隊，亦有經驗豐富的38歲老將隊長丹尼爾領軍，是今屆男足賽事最年長球員。這名曾效力巴塞隆拿等豪門的球星，在職業生涯尾聲征奧，表明會捍衛巴西隊榮耀：「我為足球而生，要尊重這個職業，就是在球場上全力以赴。」

瑞典加拿大女足爭金

女足4強方面，上屆銀牌得主瑞典隊及銅牌得主加拿大隊，昨同樣以1：0比數分別擊敗澳洲隊及美國隊，將於周五早上10時的決賽爭金。

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