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港乒女團闖4強 鬥日本衝牌 杜凱琹率「全土炮」陣容寫歷史

【明報專訊】經歷單打與混雙接連失利，香港乒乓球隊昨爭一口氣，在東京奧運女子團體8強勇挫羅馬尼亞隊，今晚硬撼日本隊爭入決賽。從混雙倒灶到重燃獎牌希望，港隊一姐杜凱琹終領軍寫土炮歷史，期望讓乒壇新血看見希望，第三度征奧的李皓晴亦自覺能擔起大旗，承諾繼續肩負衝牌使命打好每一分。

港乒自開幕禮翌日奮戰10天，爭牌大熱黃鎮廷及杜凱琹在混雙8強下馬，再有男、女單3名主力早早出局，杜凱琹在女單8強亦力戰而敗，前天更有男團在首圈出局。肩負最後獎牌希望的杜凱琹、蘇慧音及李皓晴，昨以4號種子身分在東京體育館出戰羅馬尼亞隊。面對種子排名低4位的對手，李皓晴與蘇慧音在首場女雙打得辛苦，追平局數2：2後在決勝局一度領先3分，尾段卻斷送兩個致勝分以11：13敗陣。不過港隊在緊接兩場女單鬥志不減，杜凱琹先以局數3：0勇挫對方一姐索絲。前天因失準自責的李皓晴亦重拾信心，直落3局取勝，領軍反超場數2：1。港隊此時距離晉級只差一勝，杜凱琹向對手派蛋，終以場數3：1過關。日本隊晚上以直落3場橫掃中華台北隊，意味港隊於香港時間今晚6時30分，要與東道主爭入決賽，否則就會跌入銅牌戰。

三度征奧 師姐李皓晴挺身擔大旗

港乒女團上屆在老將帖雅娜帶領下8強止步，當時仍是小師妹的李皓晴與杜凱琹，為未能以勝仗送別師姐哭成淚人，如今改以全土炮陣容連過兩關晉級，是港隊自2008年北京奧運後首次。3名女將賽後激動得雙眼通紅，24歲的阿杜說：「以往好多前輩都是大陸來港的運動員，經過很多代人的努力，才在今天成就本土運動員打入4強。雖然只是4強，未知往後會有何結果，但希望年輕運動員看到我們的努力，會覺得未來有希望。」自2012年倫敦奧運起，28歲的李皓晴兩度衝擊4強失敗，今屆以陣中最年長成員身分領軍，昨日得償所願亦感慨萬分：「3次以來，今屆感受是最真實的，之前跟隨前輩，總想倚賴他們，今屆不能再逃避。昨（前）天在其中一場單打敗陣，我一直難以釋懷，但獲教練和隊友支持總算捱過來。」

今晚面對上屆摘銅的日本隊，3名女將早預期是硬仗一場，昨晚收看「日台大戰」直播，研究對手打法，杜凱琹稱：「日本隊實力強，3人水準平均，除了有伊藤美誠，還有左手的石川佳純，必須小心應付。」師姐李皓晴笑言打入前四後鬆一口氣，下一關肯定會與對手力戰到最後：「希望我們能打一場好波，只要過程做得好，任何結果都會接受。」

特首林鄭月娥昨在疫情措施記者會開首表示，恭賀香港女子乒乓球運動員在東奧團體賽打入四強，取得令人振奮的成績，並讚賞本港46名運動員在今次奧運的表現非常優秀，令她及不少人深受感動，希望已返港的運動員充分休息，仍在東奧的運動員則繼續爭取好成績。

另外，國泰航空昨宣布，向在東京奧運獲得獎牌的港隊運動員送出一年無限次乘搭商務艙機票，由首次出發起計一年，可來回任何國泰航空航點。

■今日誕金數：24

■今日關鍵字：#港隊 #乒乓 #杜凱琹 #李皓晴 #蘇慧音 #男足 #田徑 #場地單車

明報記者 鄭嘉慧、楊柏賢 東京直擊

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