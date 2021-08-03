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外地風險分類改3級制 「高風險地區」限已打針港人回來

【明報專訊】海外疫情反覆，本港昨增3宗輸入個案。特首林鄭月娥昨公布建立「外防輸入」抗疫屏障，更有系統管理海外抵港者，把不同地區改分類為3級制「高風險」、「中風險」、「低風險」。所有抵港者登機時須出示72小時內檢測陰性證明，並須入住檢疫酒店，完成接種疫苗者可縮短7日檢疫期，而高風險地區只容許已打針港人返港。

中低風險地已打針者 檢疫減7日

林太表示，「高風險」地區只容許已完成接種疫苗的香港居民回港，須入住檢疫酒店21日，非香港居民不能從該些地區來港。「中風險」只容許港人及完成接種疫苗的非港人抵港，完成接種疫苗者檢疫14日；已打針兼在港驗出抗體陽性者，檢疫期可減至7日，再加自我監察7日；未接種者則須檢疫21日。從「低風險」地區入境，完成接種者檢疫7日，未接種者檢疫14日。為及早找出無病徵確診，政府將增加入境者的強制檢測次數，最多為抵港19天內須驗7次。

此外，勞福局長羅致光稱將調整外傭來港措施，容許現時回鄉放假且早前在港完成接種疫苗的外傭來港，並放寬處理在港外傭的簽證申請，容許她們回鄉後再來港工作。政府正與菲律賓及印尼駐港總領事商討，容許當地完成接種疫苗的外傭來港履職，並研究透過當地政府確認接種疫苗紀錄是否真確，亦會集中安排該些外傭入住一兩間指定檢疫酒店，當局決定細節後再公布。本港前日外傭接種人數約22.3萬人，佔61%。

家鄉打針外傭擬准來港

香港人力資源仲介協會主席、得成僱傭中心董事總經理廖翠蘭認為，政府處理外傭來港拖得「太慢」，但公布批准她們來港屬好消息。她說，菲律賓及印尼駐港總領事館傾向當地政府統一簽發疫苗證明，希望港府盡快敲定細節，讓滯留當地近萬名外傭在9月開學前來港，紓緩人手不足。

此外，本港昨新增3宗輸入個案，包括來自柬埔寨的兩名外傭，另一人從美國抵港，其中兩人已接種兩劑疫苗。

（新冠疫情）

相關字詞﹕檢疫 外傭 入境 輸入個案 新冠疫情

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