航空工會斥以飯碗逼接種 違「不強制」承諾

稻苗學會會長黃傑龍稱，有業界上周見政府時建議，若收緊檢測限制，應放寬其他措施，例如若全部廚房員工已打針，可放寬戴口罩；黃認為，業界或對收緊檢測不解，但明白政府憂外地疫情嚴峻。他說其集團有5間餐廳已轉每枱可坐6人的C類，即所有員工最少已打一針，其餘數十間平均五成人已打針，連同持醫生證明不適合打針約一成人，距離全部接種仍有距離，難預料員工會否因收緊檢測而打針。

中小企食店聯盟召集人林瑞華認為，收緊檢測要求明顯是「等你多啲麻煩」，他雖不抗拒打針，但很多人因身體或其他因素不打，難以強迫。

餐飲界質疑收緊檢測「等多啲麻煩」

國泰航空公司本地職員工會主席黃硯灝稱，國泰整體接種率逾八成，沒強制地勤打針，現時航班少，相信措施初期影響不大；若日後復蘇或因此人手緊絀。被問不打針者會否擔心被解僱，黃認為若沒醫生證明確有解僱風險，將與公司溝通，盼人性化處理不宜打針者。

（新冠疫情）