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開學續半日面授 七成員生齊針可全日 可按級別計算 中學校長：行政亂但助推高接種

【明報專訊】新學年下月開始，教育局昨宣布學校維持半日面授，但開出恢復全日課條件。教育局長楊潤雄昨公布，9月起學校教職員須接種新冠疫苗，否則定期檢測病毒。倘全校七成教職員打齊兩針滿14日，加上全校七成學生打足兩針，全校可上全日課；若僅某一級別七成學生已打兩針，該級別亦可全日上課（見表）。有中學校長說，不同級別學生9月或有不同上學安排，「行政會變亂，這是肯定的」，但認為措施有助推高接種率，對個人及社會都是好事。

近半教員已打首針 常入校、提供服務者須接種

楊潤雄昨稱，據當局向學校了解，截至上月13日約47%學校教職員已接種首劑疫苗，高於同期全港接種率。楊說教育界應盡力加強防疫屏障，故下月1日起學校直接聘用的教職員、提供到校服務者如興趣班導師，以及經常出入學校者必須至少接種一劑疫苗，或每兩周做病毒檢測並有陰性結果。除非有醫生證明健康狀况不容打針，否則不打針者須在公餘自費檢測。

齊針學生另半日可留校活動 限非學術

若個別學生已打兩針滿14日，他們在半日課堂後可在校參與體育、音樂等非學術活動。楊潤雄說，明白有家長及學生對未能上課或感擔心，故限制已打兩針學生的另外半日活動為非學術，相關學生「打波鍛煉身體或做音樂訓練等，不會引致所謂（對其他學生）不公平問題」。

創知中學校長黃晶榕說，學校受政府資助，教職員打針安排應看齊公務員，當局應一早推出相關措施提高接種率。其校早前要求教職員9月開學前打針，現時逾九成教員已接種兩劑疫苗。至於學生打針人數，黃說正值暑假，尚未掌握數字，稍後校方會聯絡學生做統計，今日亦會發通告講解開學安排，並鼓勵學生打針，他有信心其校大部分班級下月可全日上課。

黃說，不同級別學生按接種率有不同上學安排，是「內部互相推動」打針，有助推高接種率。至於學生未打齊兩針就不能留校活動，黃不認為做法不公平，他解釋只有個別學生因健康問題不能打針，大多數人未打針源於個人意願，而任何政策應照顧大多數人利益，「絕大多數人照顧到，（措施）就應『去馬』」。

張勇邦：全日課「小學基本不用想」

資助小學校長會名譽主席張勇邦說，學生打齊兩針可留校活動或上全日課的安排，小學「基本上不用想」，他解釋其校今年僅一名升小六的學生滿12歲，即接種新冠疫苗的最低年齡，學校沒足夠比例的學生能打針以滿足上全日課的要求。

張說，醫學專家主要擔心學童自理能力低，留校脫口罩吃飯或增感染風險，但他希望解決用膳問題後，可逐步恢復學生參與課外活動。張續稱，大多數小學生居於學校附近，當局可考慮學童在半日課後回家吃午餐，之後准他們返校參加感染風險低的活動。

（新冠疫情）

相關字詞﹕面授課堂 新冠病毒 黃晶榕 創知中學 楊潤雄 教育局

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