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不打針須自費驗 擴至院舍學校醫局 袁海文：清零多時「代價不合理」 接種中心擬開至10月底

【明報專訊】本港至昨日逾320萬人已打首針新冠疫苗，佔合資格人口48.4%，但特首林鄭月娥昨稱仍遠遠不足防外來病毒在社區擴散。港府正積極考慮延長疫苗接種中心運作一個月至10月底，並宣布所有政府員工、醫管局員工、院舍職員及學校員工須打針，否則9月1日起要自費檢測；勞福局更不排除以立法或行政方式要求院舍員工接種。民主黨醫療政策發言人袁海文表示，措施與強迫市民打針的方向愈來愈近，現清零多時，港府要求自費檢測是不合理地增加市民自主選擇的代價。

院舍、B類食肆員工縮至7日一檢 接觸抵港者人員須打針

林鄭月娥昨表示，本港至昨日已連續56天沒本地個案，基本達本地「清零」，但Delta變種病毒株不斷擴散，48%接種率不足以防止輸入病毒，故需加強外防輸入及提升接種率，因此公布建立抗疫屏障措施。

政府將「必須接種疫苗，否則自費定期檢測病毒」的要求延伸至4個群組，包括所有公務員及政府員工、醫管局員工、安老及殘疾人士院舍的員工，以及中學、小學、幼兒園、幼稚園和特殊學校的員工。其中所有未打針的公務員及醫管局職員，昨日起要定期檢測；院舍員工則由8月4日起，檢測周期由每14天一次改為7天一次。

9月起自費驗 持醫生證明續獲資助

至9月1日，上述4個群組如未打針，須在公餘時間自費定期檢測，當中公務員、醫管局員工及學校職員須每兩周一次；勞福局昨未交代檢測周期。至於持有醫生證明不適合打針者可繼續獲資助。

此外，政府將要求接觸抵港者的人員打針，包括機場員工、接載抵港者到檢疫酒店的司機及檢疫酒店員工。原定明天屆滿的社交距離措施將延長兩周，但每枱可坐4人的B類食肆員工須由14日一檢收緊至7日一檢，已打針者可豁免。

林鄭：仍有檢測選擇權

羅致光：不排除立法院舍打針

林太昨稱並非推行強制接種，不接種者仍有檢測選擇權，對比「一般認為好民主的國家」要求打針才能進入某類場所或上課，本港措施「溫和」。

據公務員事務局及醫管局的員工通知，不打針不檢測又無合理解釋可面對紀律行動。被問到紀律行動為何，公務員事務局長聶德權稱當局會按機制處理。教育局長楊潤雄則說，學校可按法例及校本機制採取行動。勞工及福利局長羅致光回應，本港大部分院舍屬私營或非政府機構營運，會由個別機構處理不願打針者，更表明「未來關於疫情發展要審時度勢，不少國家透過立法及行政手段要所有院舍員工接種，不排除任何可能」。

社區及院舍照顧員總工會組織幹事曾紀南表示，照顧員平均起薪1.5萬至1.6萬元，假設每月檢測3次，需花費720元，佔收入約5%，形容做法不合理，將防疫責任轉嫁至員工；若立法強制接種，他形容是用公權力逼員工就範。

安老界憂流失加劇

香港安老服務協會主席陳志育表示，現有少數替工因定期檢測而停工或離職，擔心實施自費檢測後，流失率會加劇。他認同接種疫苗可保障院友，料9月底業界接種率可增至八成，對於立法強制打針，他認為此刻不需推行；若屆時疫情爆發，強制接種則「無可厚非」。

公共醫療醫生協會會長凌霄志稱，醫管局及政府事前沒諮詢，對新措施感無奈，會與局方溝通。

早前政府專家顧問袁國勇倡接種率達九成才放寬措施。林太昨稱不懂回應；聶德權表示，從公共衛生角度，最好全部人都打針，放寬措施需視乎全球疫情、高危群組接種率等。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

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