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【Emily】初中生AI企鵝機械人 教分類廢物

【明報專訊】廢物回收知易行難，有初中生製作人工智能（AI）機械人教小朋友分類廢物。保良局何蔭棠中學6名女生眼見九龍東廢物問題嚴重，製作企鵝造型嘅AI機械人，並自行編寫程式，令機械人鏡頭偵測廢物後，學識分辨係咪適合回收，例如膠樽上嘅招紙同樽蓋係咪移除咗，佢哋6人憑機械人喺一個科技比賽奪冠。

非牟利組織青年成就香港部（JAHK）同摩根大通合辦「智慧城市＠九龍東」香港學生挑戰賽2021，鼓勵學生以科技發明改善九龍東交通擠塞、噪音污染、環保等問題，提升當區居民生活質素。比賽共96名初中生組成21隊參賽。

隊員自行編程 識辨廢物係咪可回收

贏得比賽冠軍嘅保良局何蔭棠中學隊伍，成員發現九龍東廢物回收量低，認為係源於大眾環保意識低，唔識處理可回收嘅廢物，製作企鵝外形嘅AI機械人，希望用佢可愛造型吸引小朋友使用，趁機教佢哋環保知識。機械人由校內3D打印機製作，內設AI相機，成員負責編寫程式，令機械人學識分辨塑膠、鋁罐同廢紙，亦識得偵測廢物係咪適合回收。

隊伍成員、讀中三嘅李詩瑤話，團隊初接觸編程，有時會寫錯代碼，成為研發過程嘅困難之處。團隊解釋，要畀機械人學識分辨廢物，就要為佢匯入百幾張相，譬如單係膠樽相片就要有唔同顏色嘅背景、角度等，以提升機械人辨別廢物嘅準確度。

相關字詞﹕九龍東 保良局何蔭棠中學 廢物回收 機械人 人工智能

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