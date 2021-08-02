【Emily】做侍應送點心 茂波一日用晒2000蚊

陳茂波噚日下午聯同民建聯李慧琼、柯創盛去黃大仙大成街街市大牌檔食嘢，陳茂波喺直播話，好高興見到市民一齊消費，希望消費券起到提振經濟作用。幾條短片所見，唔少市民主動同陳茂波打招呼，而商戶話好多客人噚日都係用消費券。

八達通領券 林鄭：耐無用要查有無鎖卡

特首林鄭月娥就用咗2000元喺華潤旗下U購超市買200幾個蘋果，送畀出席全民運動日活動嘅市民，佢以用家角度話自己登記消費券嘅八達通有一段日子無用，即使登記成功都收多次短訊通知，並要先查證八達通卡有無被「上鎖」。被美國制裁而要現金出糧嘅林太話呢段日子已習慣用現金，「沒有消費券都不會影響我支持消費」。

環境局長黃錦星撐消費券亦不忘撐綠色經濟，佢買咗低碳食材、本地著作如《淨好生活》等並呼籲大家支持。工聯會鄧家彪就叫大家幫襯小商戶，佢噚日用就去咗樂華邨嘅小店花180元買水煮調味料，580元買太陽眼鏡。