【Emily】做侍應送點心 茂波一日用晒2000蚊

【明報專訊】電子消費券噚日發放，財政司長陳茂波四出宣傳，佢喺facebook話第一期嘅2000元已經「使突」，當中包括買咗好多籠蝦餃請茶客食，短片中佢更化身茶樓侍應，親自推點心車送蝦餃。另一條短片則係財爺去旺角嘅體育用品店買籃球同水樽等禮物送畀中學生，之後同班中學生打籃球同乒乓波，響應全民運動日。
陳茂波噚日下午聯同民建聯李慧琼、柯創盛去黃大仙大成街街市大牌檔食嘢，陳茂波喺直播話，好高興見到市民一齊消費，希望消費券起到提振經濟作用。幾條短片所見，唔少市民主動同陳茂波打招呼，而商戶話好多客人噚日都係用消費券。
八達通領券 林鄭：耐無用要查有無鎖卡
特首林鄭月娥就用咗2000元喺華潤旗下U購超市買200幾個蘋果，送畀出席全民運動日活動嘅市民，佢以用家角度話自己登記消費券嘅八達通有一段日子無用，即使登記成功都收多次短訊通知，並要先查證八達通卡有無被「上鎖」。被美國制裁而要現金出糧嘅林太話呢段日子已習慣用現金，「沒有消費券都不會影響我支持消費」。
環境局長黃錦星撐消費券亦不忘撐綠色經濟，佢買咗低碳食材、本地著作如《淨好生活》等並呼籲大家支持。工聯會鄧家彪就叫大家幫襯小商戶，佢噚日用就去咗樂華邨嘅小店花180元買水煮調味料，580元買太陽眼鏡。