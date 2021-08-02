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2021年8月2日星期一
港聞二
同鄉社團成立 86人除罩合照晚宴 龍堡國際辦就職禮 宴會上限20人
南沙華僑總會成立約兩月 吳秋北何君堯等名譽會長
涉事賓館位處童軍中心 中心年初辦榮休百人宴
男花團賽得第7 港劍收官劍指全運 張家朗喜見東奧成績凝聚港人 自省不因金牌自滿
教練：十年磨一劍 青訓忌急功近利
前隊友讚張家朗蔡俊彥更冷靜成熟
為看劍神 港人義工「暫逃」場區
港乒女團鬥羅馬尼亞爭入4強
陳雨菲挫小戴 女羽初封后 諶龍衛冕最後一關 惡鬥丹麥「中國通」
老將有「洋葱」 來自危地馬拉的堅持
美國30牌成游泳贏家 「新水怪」積素攬5金
五環影像：100欄初賽 波多黎各女將跨出奧運紀錄
時隔百年 跳高再現雙冠軍
意大利首誕百米飛人 破美洲壟斷 中國蘇炳添第6 89年決賽首見亞洲人
薩維利夫男單封王 德網壇首人
李智凱鞍馬摘銀 台體操史零的突破
兩度執法奧運 港人任台體操顧問
東奧快遞：白俄女跑手尋日警保護
港產場地單車經理遺憾化動力 主管東奧賽事悔未奔喪 冀為後輩打開大門
女團爭先賽搶閘上演 中國神秘新星亮相
英國女廚辭工4年摘金 創花式BMX歷史
日本男籃3連敗分組出局 斯國首名晉級
舒費拿一桿險勝封王 台將潘政琮摘銅
加快發展 濕地損失研區外補償 重新檢視緩衝區界定 環團憂變相建屋開綠燈
3範疇簡化規劃程序 業界料可縮短1年
審批緩衝區發展 按「沒淨減少」原則
紅潮非源自污染物 專家估兩三天消退
加密幣騙案半年496宗 超去年總數 扮投資顧問 騙走商人1.2億最大宗
消息稱穗港等大灣區名義申辦全運會
酷熱天氣六旬漢行山暈倒 送院不治
兒孫移民長者求助升 個案：憂獨留港萌死念
失蹤中大女生宿舍墮坡亡 曾透露欲輕生
兩幼貓嘔吐及尾傷疑遭虐待 貓主男友被捕
女子網上求職遭騙梯間非禮 警拘48歲男
港企無菌消毒方案 肉類常溫長期保質
業內人士：方案理論上可行
3輸入 涉兩外傭 1輸出 婦倫敦確診
調查：13%窮長者牙齒全失 社協籲設牙科保健券
調查：六成青年搵工看背景 5%選中資
警破工廈無牌吧 拘25男女
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【Emily】初中生AI企鵝機械人 教分類廢物
【Emily】辭職區議員變賣防疫「蟹貨」
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【明報專訊】（請看附圖）
【小啟：尊子請假，Emily版漫畫由黃照達代筆。編輯部】
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