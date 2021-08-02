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港聞二

調查：六成青年搵工看背景 5%選中資

【明報專訊】港府鼓勵本港青年往大灣區發展，有機構調查訪問520名香港在職或待業青年，發現逾六成受訪者求職時對公司背景有所偏好，當中逾兩成分別傾向選擇港資或外資企業，僅5%傾向中資企業。

倘有機會獲聘 五成半願加入中立

香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」今年6月5日至11日訪問520名18至34歲在職或待業青年，72.5%受訪者表示求職主要考慮薪金或福利，其後是晉升機會或發展前景、工作性質或興趣。有七成認為公司背景並非求職重要考慮，但逾六成人有偏好，當中26.9%傾向港資企業，20.4%傾向外資，6.3%傾向政府，傾向中資的只有5%。

不過，被問如有機會受聘，56.9%受訪者稱會考慮投身中資企業，主要因為薪金高或福利好、工作穩定和發展前景理想。25.6%受訪者不考慮投身中資企業，當中60.2%因為不習慣內地文化，38.3%擔心制度不透明，32.3%不想從事與內地相關工作或不想到內地公幹。

團隊訪問曾經或正投身中資企業的青年，認為個案反映中資企業提供多元工作經驗和更多內地發展機遇，吸引追求事業發展機會的青年，但青年亦面對晉升、培訓、文化等挑戰。青年創研庫經濟組成員劉漢耀和潘希橋認為，青年應爭取機會了解不同企業背景和文化，從而選擇適合的企業，又建議中資企業與大學及團體合作，提供半年至一年的學生實習名額。

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