港聞

港聞二

3輸入 涉兩外傭 1輸出 婦倫敦確診

【明報專訊】本港連續55天沒錄得新冠病毒本地確診，昨增3宗輸入個案，其中兩人為柬埔寨到港的外傭。當局再接獲英國通報一宗確診，一名52歲女子於7月中離港，3日後在當地病毒檢測陽性，她曾居住的九龍城樂苑被納入強制檢測。本港自6月起累計8人抵外國後確診，感染源頭未明。

柬國抵港外傭打兩針科興

昨新增3宗輸入個案，患者抵港均無病徵，有兩人為柬埔寨抵港的外傭，當中一名外傭驗出N501Y及E484K變異病毒株，她於6月在當地接種兩針科興疫苗，兩針只相隔14天；另一名美國抵港的19歲女子，曾在當地接種兩針復必泰。另有約5宗初步確診。此外，沙特阿拉伯領事的13歲女兒日前一度危殆，最新由嚴重轉為穩定。

衛生防護中心接獲通報一宗於英國確診個案，一名52歲女患者7月15日乘搭航班CX251航班離港前往倫敦，3日後檢測病毒陽性，沒病徵。中心正與英國衛生當局就個案進行流行病學調查。患者潛伏期曾居住的九龍城樂苑被納入強制檢測。

陳肇始：長者接種率低整體三成

食衛局長陳肇始昨在網誌表示，截至7月底本港60歲以上人口接種率約29%，較整體人口接種率低三成以上，須盡快提高。她表示醫管局外展疫苗接種隊自4月中到院舍為院友評估，至今約到訪450間安老院。截至7月28日，940名院友及112名職員已透過外展隊接種最少一針。同期，醫管局普通科門診為3096人提供接種疫苗評估。

此外，北大嶼山醫院香港感染控制中心（臨時醫院）負壓系統警報昨早8時40分響起，檢查後發現負壓系統顯示器故障，誤觸警報。有關病格負壓系統一直維持正常，一名病人被轉移到其他病格續受隔離治療。

明報記者

（新冠疫情）

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