港企無菌消毒方案 肉類常溫長期保質

明報記者 薛偉傑、攝影 鄧宗弘

IXON Food Technology共同創辦人為張文浩及何耀權，他們在2015年開始研究肉類消毒和包裝方案，希望令肉類可以在常溫下長期保質，大幅減低保存成本和損耗。到2016年，他們研發出嶄新方案「先進真空無菌包裝」（ASAP）。簡單來說，是將肉類、液體（如醬汁或橄欖油）、包裝容器等，分別以不同技術完全殺菌，然後組合。

張文浩表示，細菌只存在肉塊表面，只要將肉塊表面以160度高溫處理30至60秒，可殺死表面細菌，包括細菌孢子。肉塊內部或有寄生蟲和蟲卵，要以60度低溫烹煮兩小時。即使肉塊表面沾上某種病毒，或動物感染某種病毒，理論上，這樣雙重處理亦能夠殺死病毒。液體方面，以160度高溫處理7至8分鐘，可以殺死細菌。至於透明塑料袋和塑料盤等包裝容器，以霧化的過氧化氫殺菌；過氧化氫會在短時間分解為水和氧氣，不會產生有害殘留物。最後將肉塊和液體真空包裝，上述所有工序都在無塵室進行。

與傳統入罐相比 新方案節省約30%電力

雖然肉塊經過上述處理後，看來有點像半生熟，但食肆和消費者仍然可以自行烹調。公司表示，經處理的肉類毋須冷藏，過程中毋須加入防腐劑；與傳統的入罐相比，這個方案可以節省約30%電力。該公司在2017年籌集得150萬美元，在火炭工廈設立一個面積800方呎實驗工場，其中無塵室約佔一半面積。隨後3年多，不斷試造貨辦，交貨給食品相關業者，以進行細菌測試和品質測試，驗證效果。

截至訪問前，公司一共和約35家機構交流合作過，主要是美國、歐洲、澳洲、日本、泰國大型企業或業界組織。當中包括全球三大肉食生產商中的Cargill和Tyson，主要食物包裝物料供應商Sealed Air、三井化工、泰國CP Foods，以及澳洲肉類畜牧協會等。該公司試造過的常溫無菌包裝肉類，有豬肉、牛肉、雞肉、魚肉等，稍後還會試造羊肉。

由成立至今，公司累積投資約300萬美元，現正和一批投資者及投資機構商討新一輪融資，目標是約1000萬美元，為了在美國芝加哥設立一間自動化的肉食處理及包裝工廠。

正商討新一輪融資 目標約1000萬美元

張文浩稱，因為現時設於火炭的實驗工場面積太小，將八成工序倚賴人手操作，每日只能處理和包裝50公斤肉類，只能用來驗證技術，不可能取得盈利。因此，公司計劃在芝加哥設立一間面積5000多方呎和高度自動化肉食處理及包裝工廠，估計每日可處理和包裝4噸肉類，足以令每公斤處理成本下降至約1美元，與傳統技術方案相差無幾，卻可以節省之後非常可觀的冷凍開支。現時，公司已經有基本廠房設計圖，以及大致選定了所需的自動化機器，至於選擇在芝加哥設立新廠，除因為香港寸金尺土外，主要為了服務附近的大型肉食供應商。

芝加哥將設自動化肉食處理包裝工廠

在「南豐作坊」與理工大學去年合作舉辦的Techstyle for Social Good International Online Competition中，公司憑「先進真空無菌包裝」方案獲得由網民票選的Techstyle Community Prize。去年底，公司曾在Kickstarter上眾籌到4.25萬美元，獲得約2000人支持。

今年7月底，公司獲得「創業者世界盃」（Entrepreneurship World Cup）香港區冠軍，可以參加稍後的全球總決賽。另外，還參加美國太空總署主辦的Deep Space Food Challenge，比賽旨在找出可以讓肉類在太空中保質長達幾年的理想方案。