港聞

港聞二

兒孫移民長者求助升 個案：憂獨留港萌死念

【明報專訊】移民潮再起，長者面對家人分離易生負面情緒。提供平安鐘服務的長者安居協會稱，年初至上月底共接獲92宗涉及移民的長者按鐘求助個案，數字有上升趨勢，嚴重個案包括有長者因兒孫一家計劃移民，將剩一人在港生活萌生輕生念頭。協會建議擬移民市民盡早與留港長者溝通，了解他們日後需要。協會本月起推出計劃，團隊定時聯絡家人已移民的長者，讓海外子女了解長者在港生活情况。

5月起求助上升

截至上月28日共92宗

近日在機場不時見到長者淚別移居外地親友的場面，長者安居協會統計，涉及移民的按動平安鐘求助宗數上升，由年初的個位數，自5月起上升，今年截至7月28日共92宗求助，當中20宗涉長者情緒受困擾，需轉介社工跟進。協會業務營運總監馮志恒說，較嚴重個案包括一名獨居老婦因兒孫一家擬移民，即使未有確實計劃，但患精神病的老婦憂慮日後無法自理生活，並有輕生念頭，故按動平安鐘向協會求助。

協會接獲老婦求助後，先辨識她有否即時生命危險，再安撫並紓緩她的情緒，又聯絡老婦家人，及後協會為老婦提供短期情緒輔導。馮說，家人移民令該求助者受負面情緒侵襲，即使身體狀况本無大礙有能力照顧自己，但對未來生活頻生負面想法。馮呼籲市民若有計劃移民，宜盡早與留港長者溝通，了解他們日後生活需要，免觸發長者情緒問題。

離港前應設照顧計劃

可教視像會議轉介長者中心

協會又建議，擬移居外地的市民可教長者利用網上視像會議，日後可定期與家人見面；亦可轉介家中老人到鄰近地區長者中心，讓他們認識新朋友，促進社交生活。若家中長者需別人照顧，協會建議他們的家人離港前制定照顧計劃，解決長者預約門診、復康車覆診等問題。

為讓遠居海外的子女了解留港年長家人的生活，協會本月起為平安鐘用戶推出另外收費的「千里顧服務」先導計劃。用戶子女將每月獲得有關家中長者的重點報告，包括長者有否按鐘求助、有否應約覆診等，協會亦有團隊定時聯絡使用服務的長者，了解他們心理、社交等需要。新服務需配合平安鐘使用，每月收費介乎223元至390元，視乎平安鐘種類而定。

相關字詞﹕情緒困擾 移民潮 平安鐘 長者安居協會

上 / 下一篇新聞

同鄉社團成立 86人除罩合照晚宴 龍堡國際辦就職禮 宴會上限20人
同鄉社團成立 86人除罩合照晚宴 龍堡國際辦就職禮 宴會上限20人
南沙華僑總會成立約兩月 吳秋北何君堯等名譽會長
南沙華僑總會成立約兩月 吳秋北何君堯等名譽會長
涉事賓館位處童軍中心 中心年初辦榮休百人宴
涉事賓館位處童軍中心 中心年初辦榮休百人宴
男花團賽得第7 港劍收官劍指全運 張家朗喜見東奧成績凝聚港人 自省不因金牌自滿
男花團賽得第7 港劍收官劍指全運 張家朗喜見東奧成績凝聚港人 自省不因金牌自滿
教練：十年磨一劍 青訓忌急功近利
教練：十年磨一劍 青訓忌急功近利
前隊友讚張家朗蔡俊彥更冷靜成熟
前隊友讚張家朗蔡俊彥更冷靜成熟
為看劍神 港人義工「暫逃」場區
為看劍神 港人義工「暫逃」場區
港乒女團鬥羅馬尼亞爭入4強
港乒女團鬥羅馬尼亞爭入4強
陳雨菲挫小戴 女羽初封后 諶龍衛冕最後一關 惡鬥丹麥「中國通」
陳雨菲挫小戴 女羽初封后 諶龍衛冕最後一關 惡鬥丹麥「中國通」
老將有「洋葱」 來自危地馬拉的堅持
老將有「洋葱」 來自危地馬拉的堅持
美國30牌成游泳贏家 「新水怪」積素攬5金
美國30牌成游泳贏家 「新水怪」積素攬5金
五環影像：100欄初賽 波多黎各女將跨出奧運紀錄
五環影像：100欄初賽 波多黎各女將跨出奧運紀錄
時隔百年 跳高再現雙冠軍
時隔百年 跳高再現雙冠軍
意大利首誕百米飛人 破美洲壟斷 中國蘇炳添第6 89年決賽首見亞洲人
意大利首誕百米飛人 破美洲壟斷 中國蘇炳添第6 89年決賽首見亞洲人
薩維利夫男單封王 德網壇首人
薩維利夫男單封王 德網壇首人
李智凱鞍馬摘銀 台體操史零的突破
李智凱鞍馬摘銀 台體操史零的突破
兩度執法奧運 港人任台體操顧問
兩度執法奧運 港人任台體操顧問
東奧快遞：白俄女跑手尋日警保護
東奧快遞：白俄女跑手尋日警保護
港產場地單車經理遺憾化動力 主管東奧賽事悔未奔喪 冀為後輩打開大門
港產場地單車經理遺憾化動力 主管東奧賽事悔未奔喪 冀為後輩打開大門
女團爭先賽搶閘上演 中國神秘新星亮相
女團爭先賽搶閘上演 中國神秘新星亮相
英國女廚辭工4年摘金 創花式BMX歷史
英國女廚辭工4年摘金 創花式BMX歷史
日本男籃3連敗分組出局 斯國首名晉級
日本男籃3連敗分組出局 斯國首名晉級
舒費拿一桿險勝封王 台將潘政琮摘銅
舒費拿一桿險勝封王 台將潘政琮摘銅
加快發展 濕地損失研區外補償 重新檢視緩衝區界定 環團憂變相建屋開綠燈
加快發展 濕地損失研區外補償 重新檢視緩衝區界定 環團憂變相建屋開綠燈
3範疇簡化規劃程序 業界料可縮短1年
3範疇簡化規劃程序 業界料可縮短1年
審批緩衝區發展 按「沒淨減少」原則
審批緩衝區發展 按「沒淨減少」原則
紅潮非源自污染物 專家估兩三天消退
紅潮非源自污染物 專家估兩三天消退
加密幣騙案半年496宗 超去年總數 扮投資顧問 騙走商人1.2億最大宗
加密幣騙案半年496宗 超去年總數 扮投資顧問 騙走商人1.2億最大宗
消息稱穗港等大灣區名義申辦全運會
消息稱穗港等大灣區名義申辦全運會
酷熱天氣六旬漢行山暈倒 送院不治
酷熱天氣六旬漢行山暈倒 送院不治
失蹤中大女生宿舍墮坡亡 曾透露欲輕生
失蹤中大女生宿舍墮坡亡 曾透露欲輕生
兩幼貓嘔吐及尾傷疑遭虐待 貓主男友被捕
兩幼貓嘔吐及尾傷疑遭虐待 貓主男友被捕
女子網上求職遭騙梯間非禮 警拘48歲男
女子網上求職遭騙梯間非禮 警拘48歲男
港企無菌消毒方案 肉類常溫長期保質
港企無菌消毒方案 肉類常溫長期保質
業內人士：方案理論上可行
業內人士：方案理論上可行
3輸入 涉兩外傭 1輸出 婦倫敦確診
3輸入 涉兩外傭 1輸出 婦倫敦確診
調查：13%窮長者牙齒全失 社協籲設牙科保健券
調查：13%窮長者牙齒全失 社協籲設牙科保健券
調查：六成青年搵工看背景 5%選中資
調查：六成青年搵工看背景 5%選中資
警破工廈無牌吧 拘25男女
警破工廈無牌吧 拘25男女
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】做侍應送點心 茂波一日用晒2000蚊
【Emily】做侍應送點心 茂波一日用晒2000蚊
【Emily】高官落區撐「全民運動日」 李家超體驗做劍神
【Emily】高官落區撐「全民運動日」 李家超體驗做劍神
【Emily】貼林鄭楊潤雄出席教協活動照 前總幹事：變的是誰
【Emily】貼林鄭楊潤雄出席教協活動照 前總幹事：變的是誰
【Emily】初中生AI企鵝機械人 教分類廢物
【Emily】初中生AI企鵝機械人 教分類廢物
【Emily】辭職區議員變賣防疫「蟹貨」
【Emily】辭職區議員變賣防疫「蟹貨」