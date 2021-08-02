兒孫移民長者求助升 個案：憂獨留港萌死念

5月起求助上升

截至上月28日共92宗

近日在機場不時見到長者淚別移居外地親友的場面，長者安居協會統計，涉及移民的按動平安鐘求助宗數上升，由年初的個位數，自5月起上升，今年截至7月28日共92宗求助，當中20宗涉長者情緒受困擾，需轉介社工跟進。協會業務營運總監馮志恒說，較嚴重個案包括一名獨居老婦因兒孫一家擬移民，即使未有確實計劃，但患精神病的老婦憂慮日後無法自理生活，並有輕生念頭，故按動平安鐘向協會求助。

協會接獲老婦求助後，先辨識她有否即時生命危險，再安撫並紓緩她的情緒，又聯絡老婦家人，及後協會為老婦提供短期情緒輔導。馮說，家人移民令該求助者受負面情緒侵襲，即使身體狀况本無大礙有能力照顧自己，但對未來生活頻生負面想法。馮呼籲市民若有計劃移民，宜盡早與留港長者溝通，了解他們日後生活需要，免觸發長者情緒問題。

離港前應設照顧計劃

可教視像會議轉介長者中心

協會又建議，擬移居外地的市民可教長者利用網上視像會議，日後可定期與家人見面；亦可轉介家中老人到鄰近地區長者中心，讓他們認識新朋友，促進社交生活。若家中長者需別人照顧，協會建議他們的家人離港前制定照顧計劃，解決長者預約門診、復康車覆診等問題。

為讓遠居海外的子女了解留港年長家人的生活，協會本月起為平安鐘用戶推出另外收費的「千里顧服務」先導計劃。用戶子女將每月獲得有關家中長者的重點報告，包括長者有否按鐘求助、有否應約覆診等，協會亦有團隊定時聯絡使用服務的長者，了解他們心理、社交等需要。新服務需配合平安鐘使用，每月收費介乎223元至390元，視乎平安鐘種類而定。