港聞

港聞二

消息稱穗港等大灣區名義申辦全運會

【明報專訊】東京奧運下周閉幕，而第十四屆全國運動會（全運會）將緊接於9月開幕，有網媒引述消息指，廣州有意與香港及其他大灣區城市，以大灣區名義申辦下屆全運會。政府消息稱，全運會會方應會公布，現時未知結果。本報向民政事務局查詢香港有否與其他大灣區城市合作申辦，該局不評論。

政府消息稱待公布 未知結果

四年一屆的全運會將於下月15日至27日在陝西省舉行，湖南省早於2018年便表示有意申辦下屆全運會，惟會方未公布下屆主辦地方。人民網早前報道，有意申辦下屆全運會的省、自治區及直轄市在今年6月28日前提交申辦報告，體育總局7月15日前開會投票確定承辦單位。翻查資料，國務院2000年公布取消全運會由北京、上海及廣東省三地輪流舉辦的限制，允許有條件的省、自治區、直轄市申辦，過往4屆全運會分別由江蘇省、山東省、遼寧省及天津市主辦。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國認為香港曾舉辦東亞運，廣州及深圳等大灣區城市均具備舉辦大型活動經驗，互相合作一定有條件申辦，而隨着啟德體育園的落成，相信2025年香港場地條件更好，但除設施外，政府亦可能要考慮財政、社會環境等因素，相信業界會支持，重點是政府是否支持及中央「畀唔畀你搞」。

另外，特首林鄭月娥昨到沙田車公廟體育館參與「全民運動日2021」，觀賞舞蹈、試玩運動項目等，民政事務局長徐英偉等亦陪同，林太沒回應傳媒提問。

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